(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持于区间,364天期存单得标利率止跌反弹

* 364天期存单高标在0.905%

* 旬初资金情势宽松,与利率脱勾

* 短票供给量少令利率回软

记者 林妙容

路透台北4月6日电---台湾银行间短期利率周五持于区间.旬初宽松的资金情势令短票利率走跌,但在央行连日来拉抬隔夜拆款利率后,拆款市场无视资金水位高涨,以跟进央行利率的当前水准为成交依归.

央行动作频频亦反映在今日标售的一年期存单上.得标利率较上期一举走高1.4基点至0.892%.高标也较上期扬升1.5个基点至0.905%,暂时结束今年来连续破底的态势.[ID:nST0449712]

"看起来这一季止跌没有问题,...后续还是要看欧债、物价等大环境的影响."一本地民营银行交易员称.

他们认为,无论央行拉抬短率的速度是否加快,都要等隔拆款代收利率逼近0.7%的当前交易高位,才会对市场产生急迫的压力.目前如果以数天或每周调升隔拆代收1-2基点的速度看来,本季仍可安然度过.

除隔拆代收利率外,央行也以作价拉高隔拆加权平均利率,续创逾三年的高位.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.452%,上日在0.450%;区间在0.327-0.700%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间在0.42-0.7%,上日区间在0.42-0.71%.

**短票利率回软**

短票方面,票券商旬初发票量不振,但银行端资金偏向宽松,特别是部分因成本考量未能标得一年期存单的本地银行,一早转向票券商寻求消化资金,令利率回跌.

"一早钱就满出来,...今天很多人要买票."一大型票券商交易员说.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.84%,跨月见成交于0.85%.上日主要成交在0.85%.

央行今日共发行3,746亿台币存单,相较存单到期金额3,705.5亿,存单发行余额增加40.5亿.[TW/MMTCN]累计本周定期存单发行余额净减166.6亿台币.

下周央行存单到期总额为1兆7,385.8亿台币,落点分别为周一5,269亿,周二555亿,周三4,826.5亿,周四1,645.5亿及周五5,089.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为35亿台币;至周日累计超额准备为232亿台币,加计前期1%的超额准备为1,140亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳.投信、寿险等资金持续流入,银行存单到期量多,场上调度并不难;不过,下周陆续有央行一年期存单及债券发行,对此交易商不敢大意.

交易商指出,尽管银行体系资金仍相当充裕,但央行近日积极调整资金落点及利率,并续发一年期存单以收回游资,银行端资金水位恐下降;加上下半周有五年期公债发行,料由银行及券商拿下多数筹码,有资金缺口者调度难度将增加.

不过,资金调度人士也强调,下周到期存单量仍相当庞大,料能抵消市场部份紧缩效果,先看存单及公债的标售状况.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

交易商统计,下周大型紧缩因子如下:周一(9日)央行发行364天期存单,金额为1,000亿台币;周二(10日)上海商银金融债交割,金额40亿;周五(13日)101/1R期公债发行,金额为400亿.(完)