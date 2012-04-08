美国各类经济指标总览--2012/4/6

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
美国劳工部周五公布,美国3月非农就业岗位增加12.0万个,逊于预估的增加20.3万个,而且增幅创下2011年10月来最小;失业率为8.2%,创下2009年1月来最低.[ID:nEAPA60DS3]
美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五公布,2月消费者信贷增加87.3亿美元,不到1月修正后增幅186.0亿美元的一半,且低于华尔街分析师预估的增加120亿美元. [ID:nSB1475736]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(3月) 8.3(2月)
非农业就业岗位(万) 增加12(3月) 增加24(2月修正值)
平均时薪(%) +0.2(3月) +0.3(2月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(2月) +0.2(1月修正值)
实质所得(%) -0.3(2月) -0.1(1月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.4(2月) +0.1(1月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(2月) +0.4(1月)
国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季终值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.8(第四季终值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +1.1(2月) +0.6(1月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差525.7(1月) 逆差504.2(12月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(2月) +0.5(1月修正值)
产能利用率(%) 78.4(2月修正值) 78.4(1月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.7(3月31日当周) 36.3(3月24日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字2,320(2月) 赤字274(1月)
领先指标(%) +0.7(2月) +0.2(1月修正值)
个人所得(%) +0.2(2月) +0.2(1月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.3(2月) +0.2(1月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加87.3(2月) 增加186.0(1月修正值)
企业库存(%) +0.7(1月) +0.6(12月修正值)
建筑支出(%) -1.1(2月) -0.8(1月修正值)
消费者信心 70.2(3月) 71.6(2月修正值)
房屋开工(万户) 69.8(2月) 70.6(1月)
建筑许可(万户) 71.5(2月修正值) 68.2(1月)
成屋销售(万户) 459(2月) 463(1月修正值)
新屋销售(万户) 31.3(2月) 31.8(1月修正值)
工厂订单(%) +1.3(2月) -1.1(1月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +2.4(2月修正值) -3.5(1月修正值)
供应管理协会非制造业指数 56.0(3月) 57.3(2月)
供应管理协会制造业指数 53.4(3月) 52.4(2月)
趸售(批发)库存(%) +0.4(1月修正值) 1.2(12月修正值)
进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)
出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)
非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 许娜;审校 程琳
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路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国