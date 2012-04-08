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货币新闻 | 2012年 4月 8日 星期日 09:45 BJT

〔美国数据〕2月消费者信贷增长放缓,增幅逊于预期

路透华盛顿4月6日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五公布的数据显示,美国2月消费者信贷增长慢于预期,不过民众仍在借钱购车和上学.

美国2月消费者信贷增加87.3亿美元,不到1月修正后增幅186.0亿美元的一半,且低于华尔街分析师预估的增加120亿美元.

主要衡量信用卡使用情况的循环贷款2月连续第二个月萎缩,减少22.1亿美元,1月曾减少29.5亿美元.

包括汽车贷款和政府提供的学生贷款在内的2月非循环贷款增加109.4亿美元,1月曾激增215.6亿美元.(完)

--编译 白云; 审校 程琳

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