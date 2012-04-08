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市场报道 | 2012年 4月 8日 星期日 09:26 BJT

〔美国经济〕3月30日当周领先指标及其增长年率继续上升--ECRI

路透纽约4月6日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标及其增长环比年率最近一周均上升.

ECRI表示,美国3月30日止当周领先指标(WLI)升至126.5,之前一周经修正后为125.8.

该指标的增长环比年率上升至1.0%,此前一周经修正后与初值一致,为0.0%.

ECRI称,该指标创下8月5日来最高水准,增长年率也创下8月12日来最高.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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