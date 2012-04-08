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亚洲 | 2012年 4月 8日 星期日 09:50 BJT

〔全球汇市〕4月3日止当周投机客所持美元净多仓减少--CFTC

路透纽约4月6日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客减持美元多头仓位.

4月3日止当周美元净多头仓位从之前一周的195.8亿美元降至178亿美元.

据Scotia Capital估计,日圆净空仓亦较前一周小幅减少.前周曾激增至2007年7月以来最高位.

日圆兑美元今年多数时间走跌,尤其在日本央行2月中旬扩大资产购买计划后.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月3日当周 3月27日当周

多头仓位 14,563 10,905

空头仓位 79,671 78,527

净仓位 -65,108 -67,622

欧元(125,000欧元为1口)

4月3日当周 3月27日当周

多头仓位 39,835 34,033

空头仓位 119,315 123,162

净仓位 -79,480 -89,129

英镑(62,500英镑为1口)

4月3日当周 3月27日当周

多头仓位 29,262 26,609

空头仓位 38,069 37,719

净仓位 -8,807 -11,110

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月3日当周 3月27日当周

多头仓位 6,615 6,293

空头仓位 21,291 21,389

净仓位 -14,676 -15,096

加元(100,000加元为1口)

4月3日当周 3月27日当周

多头仓位 57,291 53,432

空头仓位 27,804 29,695

净仓位 29,487 23,737

澳元(100,000澳元为1口)

4月3日当周 3月27日当周

多头仓位 85,990 91,615

空头仓位 36,671 32,041

净仓位 49,319 59,574

(完)

--编译 白云;审校 程琳

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