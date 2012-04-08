〔全球汇市〕4月3日止当周投机客所持美元净多仓减少--CFTC

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透纽约4月6日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客减持美元多头仓位.
4月3日止当周美元净多头仓位从之前一周的195.8亿美元降至178亿美元.
据Scotia Capital估计,日圆净空仓亦较前一周小幅减少.前周曾激增至2007年7月以来最高位.
日圆兑美元今年多数时间走跌,尤其在日本央行2月中旬扩大资产购买计划后.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月3日当周 3月27日当周
多头仓位 14,563 10,905
空头仓位 79,671 78,527
净仓位 -65,108 -67,622
欧元(125,000欧元为1口)
4月3日当周 3月27日当周
多头仓位 39,835 34,033
空头仓位 119,315 123,162
净仓位 -79,480 -89,129
英镑(62,500英镑为1口)
4月3日当周 3月27日当周
多头仓位 29,262 26,609
空头仓位 38,069 37,719
净仓位 -8,807 -11,110
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月3日当周 3月27日当周
多头仓位 6,615 6,293
空头仓位 21,291 21,389
净仓位 -14,676 -15,096
加元(100,000加元为1口)
4月3日当周 3月27日当周
多头仓位 57,291 53,432
空头仓位 27,804 29,695
净仓位 29,487 23,737
澳元(100,000澳元为1口)
4月3日当周 3月27日当周
多头仓位 85,990 91,615
空头仓位 36,671 32,041
净仓位 49,319 59,574
(完)
--编译 白云;审校 程琳
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路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国