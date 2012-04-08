《美股一周展望》财报季会否开启股市的进一步跌势?(更新版)

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(新增美国3月非农就业数据和分析师评论)
路透纽约4月6日电---自去年10月以来,对企业第一季盈利增长的预估已经大减,在此同时标准普尔500股指则强劲走升.下周即将迎来财报季,前景未如之前几季那样亮丽.
投资者将评估增长放缓的因素是否已被美股消化,又或者财报若令人失望,标普500指数从周一所及四年高位的回落,是否只是一波更大型跌势的开始.
标准普尔500指数自10月以来上涨约30%后,有人担心买兴没有强劲到足以推动市场进一步上涨,尤其在周五美国公布疲软的3月就业数据后.
"看起来我们好像遇到阻力了,"Harris Private Bank首席投资官Jack Ablin称,"我认为市场将逐步走高,但步伐会慢很多.企业财报和就业数据没能起到帮助."
周五美国公布的非农就业报告令人失望,数据显示3月仅新增就业岗位12万个,远远不如市场预期的增加20.3万个[ID:nEAPA60DS3][US-JOB-ECI-CMN].当日逢假期,市场交易时间缩短,股指期货挫跌1%,现货市场则全部休市.
基金经理们将借助财报判断,在经济指标表现不一且欧债担忧重燃之际,企业的应对状况如何.若财报强劲,股市有望扩大数月来的涨势,而疲弱的财报则恐成为股市进一步走跌的催化剂.
"若管理层言论显示,企业在欧洲经济体明显放缓之际仍保持良好运行,对股市将是极大的鼓舞."Pioneer投资管理公司的投资经理John Carey表示,他帮助公司打理约2,600亿美元的资产.
"反过来说,如果订单减少或消费者支出未显示可持续性,则或导致股价与盈利预估向下修正."
**谨慎时刻**
最近的趋势并不令人鼓舞.多位分析师已调降预期,公司管理团队已变得更趋谨慎,整体增长率已大幅下滑.
据汤森路透数据,标准普尔500指数成份股公司第一季获利料升3.2%,对比去年第四季升幅为9.2%,而2011年首季获利同比跳升近19%.
最近几个月分析师一直稳步调低预估,但美银-美林近期发表研究报告称，调降预估与调升的比率在3月趋平,这表明"分析师仍在下调预估,但步伐放缓."
美银-美林并指出,公司管理层也变得较预期更为谨慎.来自汤森路透旗下StarMine的数据显示,总体而言,大多数行业的预估持续下滑,尤其是原材料和电信类股.
"鉴于业绩指引和营收修正趋势令人担忧,我们觉得短期信号转向正面还为时太早,"美银-美林在客户报告中称.
闪存制造商SandiskSNDK.O周二警告称,需求疲弱将损及该公司营收和利润率.该展望引发公司股价急跌并拖累芯片(晶片)制造商.
积极方面看,Bed Bath & Beyond(BBBY.O)在周三稍晚公布的业绩好于预期,推动股价在周四攀升至历史高位.
美国铝业(Alcoa)(AA.N)(AA.N)将在下周二盘后披露季度业绩,拉开本财报季的序幕.谷歌(Google)(GOOG.O),摩根大通(JPM.N)和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)都将在下周稍晚公布财报.
最近几周,尽管经济数据普遍显示美国需求改善且股市已经回升,但业绩增长预估却明显下滑.
根据去年10月1日的预估,今年首季获利料增长超过10%,但随后获利预估已下降超过三分之二,但标准普尔500指数却劲扬27%,引发增长放缓是否已反映到市场中的质疑.
花旗集团首席美国股票策略师Tobias Levkovich写道,本财报季"或许给投资者带来下一个障碍",称他们已变得对好于预期的情形"太过习以为常".
**降低预估**
第二季开局疲软.标准普尔500指数.SPX该季第一周累跌0.7%,为去年12月以来最大周跌幅.相比之下,该指数在第二季交易首日--周一收报1,418.90点,创下2008年5月中旬来最高收位.
截至周四收盘,道琼工业指数.DJI本周累计下跌1.2%,Nasdaq综合股价指数周内累跌0.4%.
分析师也可能变得过于悲观了.
财报季之前预警占据主导.在121个业绩预告(pre-announcement)中,68%为负面,高于去年第一季的58%.
Fiduciary Trust基金经理Michael Mullaney称:"预期下降,让有意外之喜的可能性上升了."他帮助管理95亿美元资产组合.
不过,仍有人担心美国最近展现出的经济增长势头可能是昙花一现,异常温暖的暖冬过后需求将会下滑.
"本季获利料将疲软,如果不考虑苹果(AAPL.O),情况就更糟糕.阻力可能很大,尤其是在宏观环境不那么友好的情况下."(完)
--编译 隋芬/肖群英/程琳/白云 ;审校 龚芳/丁琦/艾茂林/程琳
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国