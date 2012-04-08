〔货币市场〕短期利率期货跃升,美非农就业报告令量化宽松预期重燃

澳洲央行：市场对利率将持稳的反应很合理--总裁洛威
最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
路透纽约4月6日电---周五公布的美国3月非农就业数据令人失望,使利率期货市场对美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出新一轮购债计划的预期重燃.
非农就业数据公布后,短期利率期货在节前清淡交投中跳升.政府数据显示,美国3月非农就业岗位增加12万个,远逊于分析师预估的增加20.3万个.
失业率降至三年低点8.2%,但分析师称,这主要是因为有人心灰意冷放弃寻找工作.
TJM Futures副总裁Alex Manzara称:"人们重新燃起对第三轮量化宽松(QE3)的期望."
Manzara并不确定3月就业数据是否是QE3的催化剂,"该报告并不是全部都很糟糕."他指出制造业招聘活动强劲,且时薪有了相当幅度的增长.
受该数据影响的大多是2014年以后交割的合约.
因复活节假期,美国债市在1600GMT提前休市.
在欧洲美元期货市场上,远月合约上涨10.0到18.5个基点不等.
2014年12月到期的欧洲美元期货合约EDZ4结算价上涨15.5个基点,报98.845,为一个月最高水准,并曾创下1月25日来最大单日涨幅17.5个基点.
这暗示交易商认为银行和华尔街在2014年末的三个月期美元无担保融资成本为1.165%.周四,指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=定盘价报0.46915%.
周五许多欧洲金融市场因复活节假期休市.
联邦基金利率期货<0#FF:>中,远月合约结算价上涨1.0到13.0个基点不等.
欧洲美元和联邦基金利率期货市场在1515GMT提前休市.
价格跳涨暗示交易商认为美联储不会在2014年下半年之前升息.(完)
--编译 程琳;审校 白云
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最近的数据显示，就业市场的闲置水平较高，就业增长是由兼职岗位增加所驱动。这也给薪资增长带来压力，薪资增幅一直处于纪录低位。
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路透北京2月24日 - 中国央行调查统计司司长阮健弘近日称，应进一步加强监管协调，减少监管套利，遵循机构监管和功能监管相结合的原则，落实穿透式监管；按照资管产品的类型而非按照金融机构的类型，分类统一资管产品的标准规制。