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市场报道 | 2012年 4月 8日 星期日 14:08 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货4月3日持仓报告(表)

路透4月6日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年4月3日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(753,669口)

275,924 40,067 117,421 299,352 498,507 692,697 655,995 60,972 97,674

较3月27日变动(增加69,088口)

25,307 1,877 10,706 31,626 49,041 67,639 61,624 1,449 7,464

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.6 5.3 15.6 39.7 66.1 91.9 87.0 8.1 13.0

各类交易商数量(总计为578家)

233 104 182 153 198 471 425 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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