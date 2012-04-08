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市场报道 | 2012年 4月 8日 星期日 14:08 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货4月3日持仓报告(表)

路透4月6日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年4月3日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,569,070口)

375,854 160,297 459,923 635,507 880,889 1471284 1501109 97,786 67,961

较3月27日变动(增加6,923口)

-11,833 2,062 -4,800 22,129 3,562 5,496 824 1,427 6,099

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.0 10.2 29.3 40.5 56.1 93.8 95.7 6.2 4.3

各类交易商数量(总计为322家)

124 78 146 96 101 290 267(完)

--编译 程琳;审校 白云

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