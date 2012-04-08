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市场报道 | 2012年 4月 8日 星期日 14:07 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜4月3日持仓报告(表)

路透4月6日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年4月3日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(156,569口)

48,178 38,649 21,696 71,108 78,085 140,982 138,430 15,587 18,139

较3月27日变动(增加4,532口)

3,808 2,353 545 -425 262 3,928 3,160 604 1,372

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.8 24.7 13.9 45.4 49.9 90.0 88.4 10.0 11.6

各类交易商数量(总计为221家)

70 83 42 42 50 137 158 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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