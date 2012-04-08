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市场报道 | 2012年 4月 8日 星期日 14:06 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金4月3日持仓报告(表)

路透4月6日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年4月3日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(407,761口)

175,592 33,827 20,401 155,751 333,215 351,744 387,443 56,017 20,318

较3月27日变动(减少9,543口)

-6,777 -721 -2,258 3,416 -4,196 -5,619 -7,175 -3,924 -2,368

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.1 8.3 5.0 38.2 81.7 86.3 95.0 13.7 5.0

各类交易商数量(总计为283家)

166 51 63 47 45 238 139 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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