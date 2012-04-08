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市场报道 | 2012年 4月 8日 星期日 14:06 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货4月3日持仓报告(表)

路透4月6日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年4月3日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(191,444口)

59,550 42,803 19,997 92,572 113,760 172,119 176,560 19,325 14,884

较3月27日变动(增加2,229口)

3,271 -4,095 -2,475 2,240 9,239 3,036 2,669 -807 -440

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.1 22.4 10.4 48.4 59.4 89.9 92.2 10.1 7.8

各类交易商数量(总计为260家)

88 85 82 60 63 199 187(完)

--编译 程琳;审校 白云

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