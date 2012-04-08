版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 8日 星期日 14:05 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货4月3日持仓报告(表)

路透4月6日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年4月3日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,342,159口)

354,311 108,445 242,003 614,542 739,801 1210856 1090249 131,303 251,910

较3月27日变动(增加33,157口)

-10,590 12,677 7,480 35,170 6,927 32,060 27,084 1,097 6,073

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.4 8.1 18.0 45.8 55.1 90.2 81.2 9.8 18.8

各类交易商数量(总计为719家)

207 139 215 198 305 513 573 (完)

--编译 程琳;审校 白云

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐