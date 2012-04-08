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市场报道 | 2012年 4月 8日 星期日 14:04 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货4月3日持仓报告(表)

路透4月6日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年4月3日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(466,165口)

95,897 137,698 80,544 256,780 198,068 433,221 416,310 32,944 49,855

较3月27日变动(增加17,500口)

3,012 6,699 -2,508 20,028 14,472 20,532 18,663 -3,032 -1,163

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.6 29.5 17.3 55.1 42.5 92.9 89.3 7.1 10.7

各类交易商数量(总计为388家)

110 148 142 76 105 279 316 (完)

--编译 程琳;审校 白云

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