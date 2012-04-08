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亚洲 | 2012年 4月 8日 星期日 11:46 BJT

〔全球金市〕金价在清淡市况中小涨,美国就业数据令量化宽松预期重燃

路透纽约4月6日电---现货金周五在清淡市况下温和上涨,此前美国公布令人失望的就业数据,重新引起有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)或进一步刺激经济的言论.不过金价涨幅太小,本周仍可能录得三周来首个周跌幅.

由于欧美交易所放假,现货市场报价不多,1354GMT时,现货金XAU=上涨约0.5%,报每盎司1,637.99美元,较美国3月非农就业数据公布前上涨约7美元.

美国劳工部周五公布,美国3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小.在此前的路透调查中,分析师预计3月非农就业岗位增长20.3万个. [ID:nSB1475686]

Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons称:"这将助燃有关第三轮量化宽松的争论,因就业数据增速放缓早就被视作量化宽松的必要条件."

由于交投清淡,不确定该数据是否足以驱散周二美联储会议记录引起的悲观气氛.

该数据公布后,现货银XAG=几无变动,维持0.2%的涨幅,报31.72美元.本周有望累计下跌1.5%.(完)

--编译 程琳;审校 白云

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

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