〔全球金市〕金价在清淡市况中小涨,美国就业数据令量化宽松预期重燃

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透纽约4月6日电---现货金周五在清淡市况下温和上涨,此前美国公布令人失望的就业数据,重新引起有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)或进一步刺激经济的言论.不过金价涨幅太小,本周仍可能录得三周来首个周跌幅.
由于欧美交易所放假,现货市场报价不多,1354GMT时,现货金XAU=上涨约0.5%,报每盎司1,637.99美元,较美国3月非农就业数据公布前上涨约7美元.
美国劳工部周五公布,美国3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小.在此前的路透调查中,分析师预计3月非农就业岗位增长20.3万个. [ID:nSB1475686]
Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons称:"这将助燃有关第三轮量化宽松的争论,因就业数据增速放缓早就被视作量化宽松的必要条件."
由于交投清淡,不确定该数据是否足以驱散周二美联储会议记录引起的悲观气氛.
该数据公布后,现货银XAG=几无变动,维持0.2%的涨幅,报31.72美元.本周有望累计下跌1.5%.(完)
--编译 程琳;审校 白云
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路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国