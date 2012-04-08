〔美国债市〕公债价格飙升,因3月非农就业意外疲软重燃QE3预期

路透纽约4月6日电---美国公债价格周五飙升,收益率(殖利率)跌至三周低点,因之前公布的美国3月非农就业数据意外疲软,令市场重新押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将祭出新一轮买债计划.

美国劳工部周五公布,3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小,且远低于分析师预计的增长20.3万个. [ID:nSB1475686]

4CAST驻纽约分析师Sean Incremona表示:"该数据将令美联储保持宽松政策的基调.非农就业岗位增幅需要升向30万个,他们才会开始认为经济前景在转强."

指标10年期美国公债价格US10YT=RR跳涨1-8/32,收益率跌至2.05%,周四尾盘报2.19%.收益率有望创下逾五个月来最大单日跌幅.

本周早些时候,投资者曾因美联储3月会议记录没有暗示进一步放宽政策而感到失望,令收益率攀升.

不过,周五非农就业报告让情况发生转变.

CRT Capital Group公债策略主管David Ader称:"这重新点燃了第三轮量化宽松(QE3)的预期,在美国公债价格走势上表现很明显."

周五美债收益率跌回去年11月到今年3月中旬维持的波动区间中.指标收益率创下3月13日上次美联储召开政策会议来最低.

美联储上次会议过后,公债价格大跌,当时联储对经济复苏前景的展望更加乐观.

美国公债市场周五提前休市,因复活节休假.

30年期美国公债价格US30YT=RR上涨2-15/32,收益率跌至3.21%,为3月13日来最低,且低于周四尾盘的3.34%.

10年期和30年期公债收益率均跌破200日移动均线.投资者认为这是价格看涨的信号.

"底线是只要欧洲问题没有解决,就业市场还没有企稳,美联储继续推出新的刺激举措,收益率就会保持在较低水平."Morgan Keegan固定收益部董事总经理Kevin Giddis表示.(完)

--编译 程琳;审校 白云

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