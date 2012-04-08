〔中东金融〕伊朗石油发展基金规模可能达到550亿美元--总统

路透迪拜4月7日电---伊朗总统阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)周六表示,如果油价保持高位,伊朗的主权财富基金规模明年3月可能达到550亿美元,他作出此番表示,显然是在伊朗日益被孤立的情况下,为自己在位期间的经济表现辩护.

美国和欧盟因为警惕伊朗的核计划,已经加强对伊朗的制裁.

伊朗去年的石油收入高达1,000亿美元,但欧盟将在7月实行的进口禁令,可能严重冲击伊朗未来的石油收入.

伊朗的国家发展基金(National Development Fund)是由阿玛迪内贾政府去年设立的,目前价值约为350亿美元,该基金汇集伊朗油气行业的部分收入,以应未来之需.

该基金最少有20%计划投资于海外.

伊朗国家通讯社援引总统到访伊朗东北部期间的讲话称,若考虑油价上涨,伊朗的国家发展基金规模在2013年3月末之前可能达到550亿美元.这是有史以来政府首次能够保留石油收入的一部分,而前任政府每年都将所有石油收入全数花光.

阿玛迪内贾补充称,石油收入的保留比例,未来两年将从过去的20%提高到23-26%.

伊朗前任政府曾出资建立石油稳定基金,该基金成立于2000年,在油价波动期间为国家预算提供支持.该基金已经转入国家发展基金名下.

西方制裁伊朗的目标是损害其能源业和金融业,迫使石油公司在买入伊朗原油和继续在美国发展业务之间作出选择.希望继续与伊朗进行原油交易的公司已经在购油款项支付上遇到越来越多的困难.

国际能源署(IEA)近期表示,对伊朗实施大范围制裁,将可能使其石油日出口量从今年中期开始最多减少100万桶,或40%.

伊朗下周将与西方大国举行进一步谈判,以找到解决问题的方案,但谈判时间和日期仍未确定.(完)