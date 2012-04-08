〔中东金融〕伊朗石油发展基金规模可能达到550亿美元--总统

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透迪拜4月7日电---伊朗总统阿玛迪内贾(Mahmoud Ahmadinejad)周六表示,如果油价保持高位,伊朗的主权财富基金规模明年3月可能达到550亿美元,他作出此番表示,显然是在伊朗日益被孤立的情况下,为自己在位期间的经济表现辩护.
美国和欧盟因为警惕伊朗的核计划,已经加强对伊朗的制裁.
伊朗去年的石油收入高达1,000亿美元,但欧盟将在7月实行的进口禁令,可能严重冲击伊朗未来的石油收入.
伊朗的国家发展基金(National Development Fund)是由阿玛迪内贾政府去年设立的,目前价值约为350亿美元,该基金汇集伊朗油气行业的部分收入,以应未来之需.
该基金最少有20%计划投资于海外.
伊朗国家通讯社援引总统到访伊朗东北部期间的讲话称,若考虑油价上涨,伊朗的国家发展基金规模在2013年3月末之前可能达到550亿美元.这是有史以来政府首次能够保留石油收入的一部分,而前任政府每年都将所有石油收入全数花光.
阿玛迪内贾补充称,石油收入的保留比例,未来两年将从过去的20%提高到23-26%.
伊朗前任政府曾出资建立石油稳定基金,该基金成立于2000年,在油价波动期间为国家预算提供支持.该基金已经转入国家发展基金名下.
西方制裁伊朗的目标是损害其能源业和金融业,迫使石油公司在买入伊朗原油和继续在美国发展业务之间作出选择.希望继续与伊朗进行原油交易的公司已经在购油款项支付上遇到越来越多的困难.
国际能源署(IEA)近期表示,对伊朗实施大范围制裁,将可能使其石油日出口量从今年中期开始最多减少100万桶,或40%.
伊朗下周将与西方大国举行进一步谈判,以找到解决问题的方案,但谈判时间和日期仍未确定.(完)
--编译 白云;审校 程琳
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国