〔纽约汇市〕美元兑欧元和日圆下跌,因美国非农就业数据逊于预估

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
* 美国疲软就业数据令美元承压
* 欧元从低点反弹,西班牙债务忧虑仍存
* 期权市场反映欧元看跌预期
路透纽约4月6日电---美元兑欧元和兑日圆周五下跌,因此前公布的美国就业数据逊于预期,支持了美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能进一步放宽政策的预期.不过适逢假期交投清淡也放大了汇率波动.
非农就业数据公布后,美元兑欧元扭转稍早涨势.美国3月非农就业岗位新增12万个,逊于路透预估的增加20.3万个. [ID:nSB1475686]
之前公布的近期数据暗示就业市场复苏态势增强,因此该数据格外令人失望.
"美元面临的问题是,该数据会被看作是劳动力市场改善趋势中的一个离群值(outlier),还是会被认为足以让美联储将实施第三轮量化宽松的言论重燃."Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner指出.
"最起码,该数据会让进一步放宽政策的大门敞开,并且比数据公布前开得要大.由此来看,对美元确实是个利空."
路透数据显示,欧元兑美元EUR=上涨0.26%,至1.3097美元,从昨日触及的三周低点1.3033反弹.
不过,欧元区数据疲软、西班牙债务忧虑和欧洲货币政策将维持宽松的预期,让欧元兑美元本周下跌约2%.
美元兑日圆JPY=下跌0.95%,至81.51日圆,本周累计下跌约1.7%.
因适逢复活节假期,周五美国股市休市,债市提前休市.亚洲多数市场也休市.
"周一价格走势将更有意义,届时美国及海外市场人士会消化今天的就业数据."Forex.com资深外汇策略师Daniel Hwang表示.
Hwang并称,欧元上行技术支撑位在100日移动均线切入位1.3150美元."对美联储刺激经济的预期升温,应会使美元下周出现一些盘整,尤其是本周还经历了一番涨势.我认为欧元或将测试该支撑位."
西班牙债务忧虑也令欧元承压.周三西班牙标债结果不佳,引起市场担忧其应对财赤问题的能力.
三菱东京日联银行资深外汇分析师Sumino Kamei称:"我看跌欧元.欧元或将进一步跌到1.30美元下方,因为西班牙疑虑萦绕之际没有能够阻止其下滑的事件."
欧元兑日圆EURJPY=下跌0.69%,报106.77,此前曾触及一个月低点106.52.
期权市场亦反映出人们对欧元前景的不安.三个月期欧元/美元风险逆转指标EUR3MRR=GFI周五报-2.0%,偏向欧元卖权.
三个月欧元/日圆风险逆转指标EUJP3MRR=GFI报-3.65%,周四为-3.45%,亦部分看空欧元.
欧元兑瑞郎在全线卖盘中靠近1.20瑞郎,这道瑞士央行2011年9月设置的瑞郎上限曾在昨日被首次打破.
路透数据显示,欧元兑瑞郎EURCHF=一度触及1.2002瑞郎低点,之后反弹到1.2006.
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3094 1.3063 +0.24 +1.15 1.2945
美元/日圆 JPY= 81.62 82.29 -0.81 +6.08 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 106.77 107.51 -0.69 +7.24 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9168 0.9196 -0.30 -2.22 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5885 1.5826 +0.37 +2.25 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9972 0.9932 +0.40 -2.17 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0303 1.0301 +0.02 +0.76 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2005 1.2018 -0.11 -1.14 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8248 0.8254 -0.07 -0.97 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8172 0.8154 +0.22 +4.98 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.7800 5.7851 -0.09 -3.29 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5650 7.5616 +0.04 -2.23 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.7483 6.7486 -0.00 -2.03 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8361 8.8178 +0.21 -0.87 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 程琳 审校 白云
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路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国