《美债一周展望》公债价格飙升,因3月非农就业意外疲软重燃QE3预期

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
路透纽约4月6日电---美国公债价格周五飙升,收益率(殖利率)跌至三周低点,因之前公布的美国3月非农就业数据意外疲软,令市场重新押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)或将祭出新一轮买债计划.
美国劳工部周五公布,3月非农就业岗位增加12.0万个,增幅创下2011年10月来最小,且远低于分析师预计的增长20.3万个. [ID:nSB1475686]
4CAST驻纽约分析师Sean Incremona表示:"该数据将令美联储保持宽松政策的基调.非农就业岗位增幅需要升向30万个,他们才会开始认为经济前景在转强."
指标10年期美国公债价格US10YT=RR跳涨1-8/32,收益率跌至2.05%,周四尾盘报2.19%.收益率有望创下逾五个月来最大单日跌幅.
本周早些时候,投资者曾因美联储3月会议记录没有暗示进一步放宽政策而感到失望,令收益率攀升.
不过,周五非农就业报告让情况发生转变.
CRT Capital Group公债策略主管David Ader称:"这重新点燃了第三轮量化宽松(QE3)的预期,在美国公债价格走势上表现很明显."
周五美债收益率跌回去年11月到今年3月中旬维持的波动区间中.指标收益率创下3月13日上次美联储召开政策会议来最低.
美联储上次会议过后,公债价格大跌,当时联储对经济复苏前景的展望更加乐观.
美国公债市场周五提前休市,因复活节休假.
30年期美国公债价格US30YT=RR上涨2-15/32,收益率跌至3.21%,为3月13日来最低,且低于周四尾盘的3.34%.
10年期和30年期公债收益率均跌破200日移动均线.投资者认为这是价格看涨的信号.
"底线是只要欧洲问题没有解决,就业市场还没有企稳,美联储继续推出新的刺激举措,收益率就会保持在较低水平."Morgan Keegan固定收益部董事总经理Kevin Giddis表示.(完)
--编译 程琳;审校 白云
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国