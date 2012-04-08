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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 06:43 BJT

〔金砖国家〕4月6日股汇市收盘纵览

路透4月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月6日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.05%,报1,036.71点.

中国股市:沪综指周五小幅收升,在上日创下近两个月最大单日涨幅后,大盘呈现盘间震荡整理格局.加之下周一将公布3月通胀数据,市场持谨慎心态.分析人士预计,因资金面近期有望进一步放松,短线股市仍有震荡盘升可能.沪综指.SSEC收报2,306.553点,涨4.312点,或0.19%,今日上海A股成交额为687亿元人民币,上交易日为744亿元.[.SSCN]

香港股市:因假期休市.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五略收涨.欧债危机忧虑再起,海外美元持续走强,人民币中间价亦跟随小步回撤,不过盘中即期汇价表现相对坚韧,在小幅低开后稳步回升.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水170点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3233元.[CNY/CN][ID:nSB1475440]

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印度股汇市:因假期休市.[.BO][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,613.250点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.62%至861.18点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.45%至29.6;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.45%,报38.6980.

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巴西股汇市:因假期休市.

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南非股汇市:因假期休市.[.J][ZAR/](完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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