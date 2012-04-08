〔金砖国家〕4月6日股汇市收盘纵览

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透4月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月6日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.05%,报1,036.71点.
中国股市:沪综指周五小幅收升,在上日创下近两个月最大单日涨幅后,大盘呈现盘间震荡整理格局.加之下周一将公布3月通胀数据,市场持谨慎心态.分析人士预计,因资金面近期有望进一步放松,短线股市仍有震荡盘升可能.沪综指.SSEC收报2,306.553点,涨4.312点,或0.19%,今日上海A股成交额为687亿元人民币,上交易日为744亿元.[.SSCN]
香港股市:因假期休市.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五略收涨.欧债危机忧虑再起,海外美元持续走强,人民币中间价亦跟随小步回撤,不过盘中即期汇价表现相对坚韧,在小幅低开后稳步回升.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水170点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3233元.[CNY/CN][ID:nSB1475440]
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印度股汇市:因假期休市.[.BO][INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,613.250点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.62%至861.18点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.45%至29.6;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.45%,报38.6980.
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巴西股汇市:因假期休市.
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南非股汇市:因假期休市.[.J][ZAR/](完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国