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市场报道 | 2012年 4月 9日 星期一 06:34 BJT

****欧洲经济指标预测--4月9日-4月16日****

路透4月6日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------4月9日当周---------------------------------

4月9日(一)

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 负8.1 负8.2

2301 英国RICS房价差值 3月 负12 负13

4月10日(二)

0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 3.3% 3.4%

经季节调整失业率 3.1% 3.1%

0600 德国出口(较前月) 2月 -1.4% +2.3%

进口(较前月) +1.9% +2.4%

贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差142

0645 法国工业生产(较前月) 2月 +0.2% +0.3%

2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 3月 持平 -0.3%

4月11日(三)

0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 3月 +1.0% +1.0%

(较上年同期) +2.2% +2.6%

4月12日(四)

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月 +0.6% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.5%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 2月 -- 赤字42

0830 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 2月 逆差38.5 逆差36.8

贸易收支(亿英镑) 逆差76.5 逆差75.3

0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -0.2% +0.2%

(较上年同期) -1.5% -1.2%

4月13日(五)

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

0800 意大利工业生产(较前月) 2月 +0.4% -2.5%

(较上年同期) -4.6% -5.0%

0830 英国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.6%

(较上年同期) +3.4% +4.1%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.5%

(较上年同期) +2.7% +3.0%

PPI投入物价(较前月) +1.2% +2.1%

(较上年同期) +4.6% +7.3%

0900 意大利CPI(较前月) 3月终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) +2.5% +2.5%

(较上年同期) +3.8% +3.8%

---------------------------------4月16日当周---------------------------------

4月16日(一)

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.8%

(较上年同期) -- -1.9%

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差7.56

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差43.5

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差76

(完)

--编译 张荻;审校 张明钧

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