欧洲经济指标预测--4月9日-4月16日****

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透4月6日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月9日当周---------------------------------
4月9日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 负8.1 负8.2
2301 英国RICS房价差值 3月 负12 负13
4月10日(二)
0545 瑞士未经季节调整失业率 3月 3.3% 3.4%
经季节调整失业率 3.1% 3.1%
0600 德国出口(较前月) 2月 -1.4% +2.3%
进口(较前月) +1.9% +2.4%
贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差142
0645 法国工业生产(较前月) 2月 +0.2% +0.3%
2301 英国BRC零售销售(较上年同期) 3月 持平 -0.3%
4月11日(三)
0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 3月 +1.0% +1.0%
(较上年同期) +2.2% +2.6%
4月12日(四)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月 +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.5%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 2月 -- 赤字42
0830 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 2月 逆差38.5 逆差36.8
贸易收支(亿英镑) 逆差76.5 逆差75.3
0900 欧元区工业生产(较前月) 2月 -0.2% +0.2%
(较上年同期) -1.5% -1.2%
4月13日(五)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0800 意大利工业生产(较前月) 2月 +0.4% -2.5%
(较上年同期) -4.6% -5.0%
0830 英国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.6%
(较上年同期) +3.4% +4.1%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.7% +3.0%
PPI投入物价(较前月) +1.2% +2.1%
(较上年同期) +4.6% +7.3%
0900 意大利CPI(较前月) 3月终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) +2.5% +2.5%
(较上年同期) +3.8% +3.8%
---------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月16日(一)
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.8%
(较上年同期) -- -1.9%
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差7.56
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差43.5
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差76
(完)
--编译 张荻;审校 张明钧
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国