澳新经济指标预测--4月9日-4月16日****

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透4月9日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月9日当周-----------------------------------
4月9日(一)
澳洲和新西兰因复活节假日休市
4月10日(二)
0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 3月 -- 正3
企业信心指数 -- 正1
0130 澳洲ANZ网络招聘广告 3月 -- +3.8%
报纸招聘广告 -- -8.6%
2200 新西兰经济研究所(NZIER)企业信心指数 第一季 -- 0%
4月10-15日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 3月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +2.7%
4月11日(三)
0130 澳洲投资房屋融资 2月 -- -7.1%
房屋融资 -3.5% -1.2%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 +0.5% -0.7%
(较上年同期) +4.3% +8.2%
4月12日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 3月 增加0.6 减少1.54
全职就业人数(万人) -- 持平
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.3% 5.2%
4月13日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------4月16日当周----------------------------------
4月15日(日)
2245 新西兰食品价格指数 3月 -- +0.6%
4月16日(一)
暂无重要数据.(完)
--编译 郑茵;审校 张若琪
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国