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市场报道 | 2012年 4月 9日 星期一 07:54 BJT

〔英国个股〕Thomas Cook接近获得19亿美元的银行贷款--报导

路透伦敦4月8日电---英国星期日泰晤士报报导,全球历史最悠久的旅行公司Thomas Cook(TCG.L)接近获得一笔12亿英镑(19亿美元)的贷款.去年该公司曾三次发布获利预警.

该报纸称,包括苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)和巴克莱(Barclays)(BARC.L)在内的多家贷款机构接近批准贷款要求.然而,困境中的Thomas Cook可能要接受惩罚性利率.

RBS的发言人证实,该行是准备向Thomas Cook提供贷款的贷方之一,但未就贷款的具体事项给出任何进一步的细节.

另一家贷款机构的消息人士表示,重组可能会涉及各银行入股Thomas Cook.

谈判结果也可能会是延长原有贷款的期限.

Thomas Cook拒绝对上述消息置评.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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