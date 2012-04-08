日韩经济指标预测--4月9日-4月16日****

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透4月9日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月9日当周----------------------------------
4月8日(日)
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余11,485 赤字4,373
4月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 45.9
4月10日(二)
0330 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%
2350 日本机械订单(较前月) 2月 -0.8% +3.4%
(较上年同期) +3.1% +5.7%
4月11日(三)
2300 韩国失业率 3月 -- 3.7%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,624
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,321
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +0.3% +0.6%
4月12日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +9.1%
4月13日(五)
0100 韩国央行利率决定 4月 -- 3.25%
--------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月15日(日)
0300 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 +0.7% -1.4%
进口(较上年同期) +2.4% -1.2%
贸易收支(亿美元) -- 顺差23.3
2100 韩国出口物价 -- +2.1%
进口物价 3月 -- +5.2% (完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透4月6日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周----------------------------------
4月5日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028
4月6日(五)
0500 日本领先指标 2月 -- +1.1
同时指标 -- -0.5
--------------------------------4月9日当周----------------------------------
4月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 -- 赤字4,373
4月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 45.9
4月10日(二)
0330 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%
2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- +3.4%
(较上年同期) -- +5.7%
4月11日(三)
2300 韩国失业率 3月 -- 3.7%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.6%
4月12日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +9.1%
4月13日(五)
0100 韩国央行利率决议 4月 -- 3.25%
(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国