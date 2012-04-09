《美国金融分析》第一季银行业财报公布在即,投资者寄予厚望

* 财报公布将出炉之际,银行股今年迄今升幅达24%,

* 一些大型银行可能显示获利同比下降

* 投资者寄望利率和贷款收入逐渐上升

记者 David Henry/Rick Rothacker 编译 李爽/王冠中/戴素萍/李婷仪

路透4月9日电---美国银行业将自周五起陆续公布第一季财报,投资者对其高管寄予厚望.

KBW银行业指数显示,银行股今年迄今已经上涨24%,为2009年9月末以来最大季度升幅.

如今投资者希望知道,他们是应坚持其预期,即美国经济将好转从而提振银行放贷利润和获利,还是了结获利退场.

"投资者富贵险中求,"Harris Private Bank首席投资总监Jack Ablin表示.

他们不会从财报方面获得太大帮助,因为预计本季财报状况混沌,会计项目使人困惑.投资者可能必须靠自己的直觉来分析互相矛盾的数据以及银行高管对经济走势的评论.

俄亥俄州Diamond Hill资本管理公司资产组合经理Chris Bingaman即站在买方.掌管90亿美元资产的Bingaman表示,他近期持续买进富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co)(JPM.N)、U.S. Bancorp (USB.N)及PNC Financial Services Group Inc(PNC.N).他解释道,与预期未来现金流量相较之下,这些个股的股价仍颇具吸引力.

然而,Bingaman认为这些银行的营收面临挑战,因为银行客户仍不愿借贷,而利润则受到低利率所压制.Bingaman指出,"这打压整体营收成长."

Bingaman表示,至少他希望看到这些银行公布放贷利润停止萎缩.举例来说,摩根大通的净息差在2011年第四季降至2.70个百分点,上年同期为2.88个百分点,而2009年则为3.33个百分点.

Oppenheimer分析师Chris Kotowski指出,即使放贷利润不再萎缩,至少也要再过三到六个月才会确实出现上扬."你需要看到贷款进一步成长."

但Kotowski表示,与两年前萎缩的情势相较之下,当前贷款业务缓慢成长已是往前迈进一大步,且指向放贷动能增加,而银行获利更强劲回升.Kotowski指出,"速度虽然缓慢,但人们确实会了解到这是来真的."

与此同时,要厘清什么是真的可能不容易.FBR Capital Markets & Co.分析师Paul Miller表示,一些银行可能公布的贷款成长,并不是因为客户对资金有新的需求,而是因为夺取了竞争对手的业务.

Miller称,"贷款成长所需的整体经济成长还不存在."

根据美联储的数据,近几周银行的贷款余款一直较上年同期成长约4.0%.不过部分增幅被认为是以资本市场中的欧洲银行和放款业者为代价.

摩根大通和富国银行(Wells Fargo)率先于周五早上公布银行获利.根据汤森路透I/B/E/S在截至4月4日的调查,标准普尔500指数成份股中,81档金融业者第一季获利料较上年同期成长6.5%.至于全年预估,分析师预期获利将较2011年成长22.4%.

在这些数据下面,可能暗藏着令人迷惑的逆流,让市场难以判断第一季是好或坏.举例来说,根据对分析师的调查,一般认为银行业的获利料将上扬,但摩根大通和花旗集团(C.N)第一季每股获利较上年同期料将下滑.但和第四季相比,这两家公司的获利则料将成长.其中最大的原因在于,这两家公司的交易和投资银行业务在第一季的表现逊于上年同期但好过三个月前.

银行业可望用新抵押贷款方面的获利,来弥补借记卡收费限制导致的收入损失.富国银行和摩根大通有庞大的抵押贷款业务,一些地区性银行,像SunTrust Banks(STI.N)及Fifth Third Bancorp (FITB.O),也可能从中获得提振.尽管目前大多数新的抵押贷款是用来为现有的贷款进行再融资,但也给银行带来额外的营收.

"那些关注抵押贷款业务的银行,会有不错的获利,"Miller表示,"这可能是获利最丰厚的业务."

在整体营收疲弱之下,银行业者深知投资人将严格检视支出.美国银行(BAC.N)股价今年上涨66%,涨幅高出其他大型银行,美银高层料将在4月19日公布财报时补充其进行中的第二阶段计画细节,该计画已开始在年度费用中删减50亿美元,并裁减3万个岗位.

分析师警告称,大型银行财报中至少会有两项可能撼动财报结果的难以预料因素:交易营收以及会计调整的影响.后者即所谓的债务估值调整(DVA),当银行所欠的债务估值改变时就必须提出DVA.

相较于去年底,投资人在最近这一季承担风险的意愿较大,使得债券交易增加.不过经纪商的利润却缩水.Bruyette & Woods分析师David Konrad在4月2日的研究报告中称,整体而言,投资银行来自固定收益、货币及大宗商品交易的季度营收,料将比上年同期下滑逾20%,但将较上一季度增加超过100%.

根据汤森路透数据,本季证券资本市场交易量以及已完成收购案的顾问谘询费较上年同期减少约25%.

银行债信提升时,DVA却会反常地降低银行公告获利.由于分析师在估算获利时反映DVA影响因子的程度各有不同,所以DVA有可能造成混淆,难以评估银行表现到底是低于还是优于华尔街预期.

银行股投资人可能会选择无视这项会计杂音和好坏参杂的讯号."投资人信心似乎越来越好,"Mendon Capital Advisors研究主管Frank Barkocy说."我们正持续见到美国经济改善的讯号."(完)