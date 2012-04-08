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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 07:41 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月9日

* 头版头条:

--中国3月及一季度主要经济金融数据今起将发布.分析人士预计,一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至8.5%左右,3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为3.2%左右或略高,3月新增信贷将达9,000亿元人民币水平并创今年以来月度最高水平.

* 其他:

--"十二五"(2011-2015年)期间,国土资源部等相关部门将积极扶持资源新兴产业发展,大力培育支柱产业和高新技术含量高的海洋新兴产业.

--截至7日(周六),沪深两市有539家上市公司预告一季度业绩.其中225家公司预减,占41.74%;314家公司预增,占58.26%.

--北京房地产业协会日前发布数据显示,一季度北京新建商品住房成交1.8万套,同比下降14.2%,创2007年以来新低;成交均价1.95万元/平方米,同比下降19.4%.业内人士表示,虽然当前成交量部分回暖,但北京楼市库存量仍处高位,未来房价依然有进一步下跌空间.

--消息人士表示,水泥企业氮氧化物排放标准修订工作已正式立项,新标准不会比国际现行最严格的500毫克/标准立方米更严格,而参与减排的水泥企业将获得财政补贴.

--沈阳机床(000410.SZ)拟向包括控股股东--沈阳机床集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份不超过2.2亿股,发行价格不低于7.34元/股,募集资金总额不超过21.6亿元.

--厦工股份(600815.SS)拟公开增发不超过2亿A股,募集15亿元,用于挖掘机生产能力技术改造项目,及厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目.(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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