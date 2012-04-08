《中国报摘》--中国证券报4月9日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
* 头版头条:
--中国3月及一季度主要经济金融数据今起将发布.分析人士预计,一季度国内生产总值(GDP)同比增速回落至8.5%左右,3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅为3.2%左右或略高,3月新增信贷将达9,000亿元人民币水平并创今年以来月度最高水平.
* 其他:
--"十二五"(2011-2015年)期间,国土资源部等相关部门将积极扶持资源新兴产业发展,大力培育支柱产业和高新技术含量高的海洋新兴产业.
--截至7日(周六),沪深两市有539家上市公司预告一季度业绩.其中225家公司预减,占41.74%;314家公司预增,占58.26%.
--北京房地产业协会日前发布数据显示,一季度北京新建商品住房成交1.8万套,同比下降14.2%,创2007年以来新低;成交均价1.95万元/平方米,同比下降19.4%.业内人士表示,虽然当前成交量部分回暖,但北京楼市库存量仍处高位,未来房价依然有进一步下跌空间.
--消息人士表示,水泥企业氮氧化物排放标准修订工作已正式立项,新标准不会比国际现行最严格的500毫克/标准立方米更严格,而参与减排的水泥企业将获得财政补贴.
--沈阳机床(000410.SZ)拟向包括控股股东--沈阳机床集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份不超过2.2亿股,发行价格不低于7.34元/股,募集资金总额不超过21.6亿元.
--厦工股份(600815.SS)拟公开增发不超过2亿A股,募集15亿元,用于挖掘机生产能力技术改造项目,及厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目.(完)
--整理 李宏薇; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国