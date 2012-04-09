伊朗海军解救中国货轮,抓获全部海盗

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜4月6日电---伊朗半官方媒体Fars报导称，该国海军周五解救了被索马里海盗劫持的中国货轮，并抓获全部海盗。
“伊朗海军成功解救中国货轮，九名海盗全部被捕，”Fars引述伊朗港口官员Saeed Izadiyan的话报导称。报导并未提及是否有人受伤。
中国驻伊朗大使馆在网站上称，中国南京远洋公司所属的“祥华门”号货轮周五上午在阿曼湾的恰赫巴哈尔港附近遭海盗劫持。
Izadiyan表示，海盗来自索马里，目前该船正驶往伊朗。
新华社报导称，“祥华门”号从上海起航，途径新加坡卸货，前往伊朗西南部的霍梅尼港。
新华社报导称，中国驻伊朗大使郁红阳已要求伊朗优先保证船员安全。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7