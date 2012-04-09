伊朗海军解救中国货轮,抓获全部海盗

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜4月6日电---伊朗半官方媒体Fars报导称，该国海军周五解救了被索马里海盗劫持的中国货轮，并抓获全部海盗。

“伊朗海军成功解救中国货轮，九名海盗全部被捕，”Fars引述伊朗港口官员Saeed Izadiyan的话报导称。报导并未提及是否有人受伤。

中国驻伊朗大使馆在网站上称，中国南京远洋公司所属的“祥华门”号货轮周五上午在阿曼湾的恰赫巴哈尔港附近遭海盗劫持。

Izadiyan表示，海盗来自索马里，目前该船正驶往伊朗。

新华社报导称，“祥华门”号从上海起航，途径新加坡卸货，前往伊朗西南部的霍梅尼港。

新华社报导称，中国驻伊朗大使郁红阳已要求伊朗优先保证船员安全。（完）