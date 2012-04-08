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亚洲 | 2012年 4月 9日 星期一 07:51 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--4月9日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
    4/9       沪   怡球资源   780388        10,500       12-13      16.67-18.06 华泰联合  4/12 
    4/16      深   宜通世纪   300310   不超过2,200        --           --       广发证券  4/19
    4/16      深   任 子 行   300311   不超过1,770        --           --       国信证券  4/19
    4/18      沪   人 民 网     --     不超过6,910.57     --           --       中信证券  4/23
    4/17      深   天山生物   300313         2,273        --           --       民生证券  4/20
    4/17      深   东江环保   002672   不超过2,500        --           --       中信证券  4/20 
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日         
 *4/10    深   中际装备  (300308.SZ)     *1,339         20.00        26.73     广发证券 
 *4/10    深   吉艾科技  (300309.SZ)     *2,240         31.00        33.99     中金公司 
   --     沪   隆基股份      --            --           21.00        24.71     国信证券      
   --     深   奥马电器    002668          --           11.00        12.94     国信证券 
   --     深   康达新材    002669          --           12.00        21.43     光大证券  4/10 
   --     深   华声股份    002670          --            7.30        22.12     光大证券  4/11

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 林高丽

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