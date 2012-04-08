《中国已公布新股发行上市日程表》--4月9日

台湾经济：积极寻找南向生产备案，以因应未来贸易争端兴起--台经院
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/9 沪 怡球资源 780388 10,500 12-13 16.67-18.06 华泰联合 4/12 4/16 深 宜通世纪 300310 不超过2,200 -- -- 广发证券 4/19 4/16 深 任 子 行 300311 不超过1,770 -- -- 国信证券 4/19 4/18 沪 人 民 网 -- 不超过6,910.57 -- -- 中信证券 4/23 4/17 深 天山生物 300313 2,273 -- -- 民生证券 4/20 4/17 深 东江环保 002672 不超过2,500 -- -- 中信证券 4/20 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *4/10 深 中际装备 (300308.SZ) *1,339 20.00 26.73 广发证券 *4/10 深 吉艾科技 (300309.SZ) *2,240 31.00 33.99 中金公司 -- 沪 隆基股份 -- -- 21.00 24.71 国信证券 -- 深 奥马电器 002668 -- 11.00 12.94 国信证券 -- 深 康达新材 002669 -- 12.00 21.43 光大证券 4/10 -- 深 华声股份 002670 -- 7.30 22.12 光大证券 4/11 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 林高丽
路透台北2月24日 - 美国总统特朗普高举贸易保护大旗，各方关注全球贸易保护大战是否开打。台湾经济研究院周五表示，虽然发生的可能性不高，但厂商及政府仍应积极因应，南向寻找备援生产备案。
路透台北2月24日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周五早盘持续走跌。交易员表示，受美债殖利率走低激励，市场气氛趋乐观，带动殖利率续跌，早盘最低来到1.0655%低点，并创10年券殖利率逾两个半月新低。
路透首尔2月24日 - 韩国韩元兑美元 周五升至三个半月高点，势将连续第四日收高，因外界认为特朗普政府承诺的税改缺乏进展，令美元回落。 0254 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周四收盘水准1,137.3上涨0.4%。韩元一度升至1,131.7，为2016年11月9日以来高位。 美国新任财长努钦对福克斯商业新闻网(Fox Business Network)称，特朗普政府采取的任何政策举措在今年的影响都将有限；他还对CNBC表示，希望看到税改提案在8月国会休会前获得通过。 这符合过去一个月中其他政界人士发表的言论，但令一些投资者感到失望，他们原本预期税改时间表将会更快。 “努钦昨天的话，让押注强势美元的投资者感到失望，”新韩银行的分析师Paik Seokhyun说。 他认为，由于美元近期可能表现相对安静，韩元/美元可能很快升破1,130水准。 韩国股市料中止四日连涨势头，因外资和本地机构投资者抛出。 韩国