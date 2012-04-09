(重温稿)《中国数据观测》3月CPI同比涨幅料轻微反弹,短期因素不改全年物价下行趋势

* 公布内容: 3月CPI和PPI

* 公布时间: 4月9日(周一)

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI)同比 3.3 2.8 ~ 3.5 3.2 5.4 20

环比 0.0 -0.2 ~ 0.1 -0.1 负0.2 8

工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 -0.2 -0.8 ~ 1.5 0.0 7.3 19

--数据要点:

路透综合20家机构预测中值结果显示,中国3月CPI同比涨幅料轻微反弹至3.3%.但其中8家机构估值显示,当月物价环比涨幅持平,主因是3月份食品价格整体略有回升,而非食品价格同比涨幅延续此前持续小幅回落态势.2月CPI环比则下降0.1%.

调查结果并显示,反映上游生产资料价格的工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌0.2%,主要受翘尾因素影响,加之中国经济增速放缓将缩减上游能源和原材料的需求,增加了PPI同比走低的可能性.

"即便考虑成品油价除车用燃料之外的成本推动作用,影响CPI的程度仍然较低.其次,蔬菜价格上涨主要是受短期天气因素影响,预计春季气温回升、天气好转后蔬菜价格将有所回落.以上这两方面的短期因素并不会改变全年物价整体下行的趋势."交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟称.

他认为,3月以来受蔬菜价格波动的影响,食品价格环比将有小幅回升,同时非食品价格延续前期的涨幅放缓过程,加上本月CPI翘尾因素比上月回升0.2个百分点,初步判断3月CPI同比涨幅可能回升到3.5%左右.

中国CPI同比增幅在去年7月一度触及6.5%的三年高点,但到今年2月时降至3.2%,创下20个月最低水准,表明通胀压力大幅缓解.去年全年CPI则上升5.4%.

兴业银行首席经济学家鲁政委表示,面对经济增速放缓和CPI止跌反弹,再加上国际原油价格持续高位运行,关于中国经济"滞涨"的担忧或再度重燃.预计PPI会出现27个月来的首次负增长.

中国国家发展和改革委员会此前宣布上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.不过业内人士预计,此次调价对国内通胀影响有限,且料不至于扼杀需求.[ID:nSB1440984]

发改委副主任张晓强此前称援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%.并表示数据说明中国经济今年的开局良好.[ID:nSH0101313]

--市场影响:

中国一些主要经济指标虽然有所回落,但仍处在合理水平.而近期官方表态愈发证实,政府将根据形势变化尽快出台预调微调措施,以巩固经济平稳较快发展这一根基.

考虑到3月的短期因素并不会改变今年全年物价整体"探底慢回"的趋势,因此3月物价即便略超出预期,市场亦仍相信政府全年4%的物价控制目标可以实现,预计不会对市场造成较大影响.

但若近国际原油价格持续上涨,可能给国内带来较大的输入性通胀压力.国内成品油价后续如果继续上调,可能给国内物价运行带来较大的冲击.若监管层因此延后放松调控,恐会令股市承受更重压力.但对债市而言,将是利好.

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

机构 CPI(同比) CPI(环比) PPI

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4CAST 3.3 ~ ~

澳新银行 3.5 ~ 0.1

交通银行 3.5 ~ -0.2

交银国际 3.3 0.0 0.0

美银美林 3.4 ~ -0.1

国开证券 3.5 0.1 -0.1

建设银行 3.2 -0.2 -0.1

建银国际 2.8 ~ 0.2

中金公司 3.3 -0.1 -0.5

德意志银行 3.4 ~ -0.3

华融证券 3.5 -0.2 -0.8

华宝信托 3.2 0.1 -0.4

ING金融市场 3.0 ~ 0.0

瑞穗证券 3.3 ~ 1.0

北京领先国

际金融资讯 3.2 ~ -0.2

国海证券 3.2 0.1 -0.4

上海证券 3.3 0.0 0.0

法兴银行 3.5 ~ -0.2

西南证券 3.4 ~ 1.5

瑞银 3.3 ~ -0.3

注: ~表示数据不可得.(完)