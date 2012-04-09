《中国报摘》--其他报纸重要消息4月9日(I)

**上海证券报**

--中国保监会公布第二代偿付能力监管制度体系建设规划,决定用三至五年时间,形成一套既与国际接轨、又与中国保险业发展阶段相适应的偿付能力监管制度.

--国家发展改革委副主任、刘铁男表示,今年以来,国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展,经济运行总体情况是好的.他并提出,在"稳中求进"基调下,将把握好调节的方向、节奏和力度,促进经济平稳发展和物价基本稳定;注重保控结合,促进结构调整和发展方式转变;注重发挥市场机制作用,促进资源优化配置等.

**人民日报**

--中国稀土行业协会上周日成立,该协会是以有色金属协会、中铝公司、中国五矿等13家单位为发起人,联合全国142家企业发起设立的国家一级行业协会.

--财政部日前加强了基本建设贷款中央财政贴息资金管理,对于弄虚作假、骗取贴息资金的,暂停该开发区申报贴息资格三年.

--中国煤炭工业协会会长王显政称,今年前3月中国煤炭产量同比增5.8%,二季度,煤炭供需将继续保持总体平衡、相对宽松的态势.当前煤炭市场在供求平衡、相对宽松中结构性过剩表现明显.

**第一财经日报**

--招商银行(600036.SS)(3968.HK)称其A股配股申请获批.根据此前公布方案,该行将以A+H的方式,向全体股东以每10股配售不超过2.2股的比例配售,最多配发47.4亿股,其中A股38.87亿股,H股8.6亿股,共募集350亿元人民币资金.

--从零售终端了解到,本月1日起,宝洁(P&G)(PG.N)旗下的洗化用品牌--海飞丝、沙宣价格将上调10%-20%.这是继金龙鱼、福临门等食用油宣布涨价后,又一日用品类近期价格调整.宝洁大中华区相关负责人称,只是上调了对经销商的出货价,并非终端零售价.而销售价格的上涨,为经销商自主决定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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