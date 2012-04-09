《中国债券市场每日交易备忘》--4月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多150亿元人民币五年期固息债10:00-11:00招标 美的集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),农业银行主承 广百集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行及招商银行主承 美克投资集团3.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 梅花集团( 600873.SS )9亿元三年期中期票据1282096,票面利率5.93% 沧州银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1220003,票面利率7.10% 杭州工业资产经营公司8亿元三年期中票1282095,票面利率5.93% ============================================================================== 三、缴款: 泰兴中兴国有资产经营公司12亿元六年期固息债1280087,票面利率8.29% 云南白药控股公司11亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280094,票面利率5.60% 巴彦淖尔市河套水务集团10亿元10年期固息债1280097,票面利率8.54% 内蒙古岱海发电4亿元一年期短融 成都博瑞投资控股集团4亿元五年期中票 深圳市政工程总公司5亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 河南省50亿元三年期固息地方债096001到期兑付,票面利率1.63% 京煤集团5亿元一年期短融1181161到期兑付,票面利率5.02% 四川省90亿元三年期固息地方债096801到期兑付,票面利率1.65% 河北钢铁集团20亿元三年期中票0982041到期兑付,票面利率3.02% 中国人民银行600亿元一年期央行票据1101020到期兑付,参考收益率3.3058% 中国化工集团15亿元一年期短融1181162到期兑付,票面利率4.49% 浙江能源集团20亿元一年期短融1181163到期兑付,票面利率4.49% 青海庆华矿冶煤化集团5亿元一年期短融1181164到期兑付,票面利率5.90% 国电集团89亿元一年期短融1181165到期兑付,票面利率4.49% 山东高速集团10亿元20年期固息债068015付息,票面利率4.10% 滁州交通基建公司5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098047付息,票面利率7.90% 国家开发银行550亿元30年期固息金融债100207付息,票面利率4.42% 南京公用控股集团4亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082066付息,基本利差1.85% 武汉城投10亿元五年期中票1082067付息,票面利率4.93% 国开行350亿元10年期固息金融债110220付息,票面利率4.50% 进出口银行200亿元三年期固息金融债110305付息,票面利率3.80% 京煤集团4亿元五年期中票1182113付息,票面利率6.39% 徐州矿务集团13亿元三年期中票1182114付息,票面利率5.10% 国开行300亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债080207付息,基本利差0.49% 淄博商业银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082001付息,票面利率6.10% 大连港集团30亿元10年期固息债088009付息,票面利率5.35% 中材集团5亿元五年期固息债088010付息,票面利率6.40% 三峡集团70亿元五年期固息债098048付息,票面利率3.45% 三峡集团30亿元七年期固息债098049付息,票面利率4.05% 绵阳投资控股集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098050付息,票面利率5.85% 上海电力( 600021.SS )13亿元五年期中票0982040付息,票面利率3.95% 财政部280.4亿元五年期固息国债100008付息,票面利率2.70% 湖南高速公路总公司28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080044付息,票面利率5.25% 国开行200亿元五年期浮息(三个月shibor基准)金融债110221付息,基本利差-0.15% 高密国有资产经营公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180074付息,票面利率6.98% 华能集团25亿元五年期中票1182115付息,票面利率5.39% 财政部260亿元10年期固息国债030002付息,票面利率2.80% 中国建材( 3323.HK )10亿元10年期固息债078007付息,票面利率4.32% 财政部220亿元30年期固息国债090005付息,票面利率4.02% 央行150亿元三年期央票1001027付息,票面利率2.75% 陕西煤业化工集团20亿元五年期中票1082068付息,票面利率4.93% 中国铁路物资公司7亿元三年期中票1082069付息,票面利率4.23% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据中国证券时报上周六报导,受季末因素推动,中国3月四大行新增人民币贷款接近3,000 亿元人民币.以此推算,3月全部新增贷款可能超过9,000亿元.[ID:nSB1476082] --中国官方媒体报导称,中国周日成立稀土行业协会,藉以健全行业发展.中国稀土行业秩序 紊乱,引发海外贸易伙伴抨击.[ID:nSB8528168] --国家统计局今日公布3月工业品价格指数(PPI) (2月0.0%) 3月居民消费价格指数(CPI) (2月3.2%) 中国海关4/10公布2月进出口贸易数据 国家统计局4/13召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/周晓峰; 审校 边竞/李宏薇