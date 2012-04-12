〔中国数据〕3月新增人民币贷款1.01万亿元,M2同比增13.4%--央行

美国股市：道琼工业指数上扬0.52%，纳斯达克指数收涨0.64%
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透上海4月12日电---中国人民银行周四公布数据显示,2012年3月新增人民币贷款10,100亿元, 高于此前路透8,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.4%,亦 高于12.9%的路透调查中值. 央行数据并显示,中国3月末人民币贷款余额57.25万亿元,同比增长15.7%,略高于15.4%的路透调 查中值.一季度社会融资规模为3.88万亿元,比上年同期少3,487亿元. 3月末外汇储备余额则为33,050亿美元,路透此前调查中值为32,050亿美元. 以下为具体历史数据: 货币供应量(较上年同期%): 2012年3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 M2 13.4 13.0 12.4 13.6 12.7 12.9 13.0 13.5 14.7 15.9 15.1 15.3 16.6 M1 4.4 4.3 3.1 7.9 7.8 8.4 8.9 11.2 11.6 13.1 12.7 12.9 15.0 M0 10.6 8.8 3.0 13.8 12.0 11.9 12.7 14.7 14.3 14.4 15.4 14.7 14.8 人民币贷款: 2012年3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 新增(亿元) 10,100 7,107 7,381 6,405 5,622 5,868 4,700 5,485 4,926 6,339 5,516 7,396 6,794 余额(万亿) 57.25 56.24 55.53 54.79 54.06 53.50 52.91 52.44 51.90 51.40 50.77 50.21 49.47 同比增长(%) 15.7 15.2 15.0 15.8 15.6 15.8 15.9 16.4 16.6 16.9 17.1 17.5 17.9 外汇储备(亿美元): 2012年3月末 2011年12月末 9月末 6月末 3月末 2010年12月末 9月末 6月末 3月末 33,050 31,811 32,017 31,975 30,447 28,473 26,483 24,543 24,471(完) 欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here) --发稿 冉莹; 审校 张喜良
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透纽约/伦敦2月15日 - 金价周三因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。
* 消费者物价录得四年来最大增幅 * 美联储3月升息机率升高 * 高盛和摩根大通将升息时机预期提前 路透纽约2月15日 - 指标美债收益率周三升至两周半高位，此前发布 的数据显示，上月消费者物价急升，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美 联储)更加接近升息的预期。 劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，12月时升0.3%。1月C PI升幅为2013年2月以来最大。 “CPI和核心CPI都比预期高，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁 Mary Ann Hurley称。 商务部数据显示，上月零售销售增长0.4%，因家庭购买电子产品等一 系列商品。 指标10年期公债 价格尾盘下跌11/32，收益率报2.51%， 稍早收益率升至1月27日以来最高的2.52%。 “10年期收益率超过2.5%，带来了一些买盘，还有一些跨市场交易头 寸出脱，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称。 T