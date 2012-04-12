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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 16:19 BJT

〔中国数据〕3月新增人民币贷款1.01万亿元,M2同比增13.4%--央行

路透上海4月12日电---中国人民银行周四公布数据显示,2012年3月新增人民币贷款10,100亿元,
高于此前路透8,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.4%,亦
高于12.9%的路透调查中值.

  央行数据并显示,中国3月末人民币贷款余额57.25万亿元,同比增长15.7%,略高于15.4%的路透调
查中值.一季度社会融资规模为3.88万亿元,比上年同期少3,487亿元.

  3月末外汇储备余额则为33,050亿美元,路透此前调查中值为32,050亿美元.

  以下为具体历史数据:    

  货币供应量(较上年同期%):      

        2012年3月   2月    1月 11年12月 11月   10月   9月   8月   7月   6月   5月   4月   3月    

   M2     13.4     13.0   12.4   13.6   12.7   12.9  13.0   13.5  14.7  15.9  15.1  15.3  16.6            

   M1      4.4      4.3    3.1    7.9    7.8    8.4   8.9   11.2  11.6  13.1  12.7  12.9  15.0        

   M0     10.6      8.8    3.0   13.8   12.0   11.9  12.7   14.7  14.3  14.4  15.4  14.7  14.8        

  人民币贷款:    
             2012年3月   2月    1月  11年12月  11月  10月    9月    8月    7月    6月    5月     4月     3月           

  新增(亿元)  10,100    7,107  7,381  6,405   5,622  5,868  4,700  5,485  4,926  6,339  5,516   7,396   6,794      

  余额(万亿)   57.25    56.24  55.53  54.79   54.06  53.50  52.91  52.44  51.90  51.40  50.77   50.21   49.47
 
  同比增长(%)   15.7    15.2   15.0   15.8    15.6   15.8   15.9   16.4   16.6   16.9   17.1    17.5    17.9

  外汇储备(亿美元):

  2012年3月末 2011年12月末 9月末   6月末   3月末 2010年12月末 9月末  6月末   3月末         
     33,050    31,811     32,017  31,975  30,447   28,473   26,483  24,543  24,471(完) 

  欲浏览更多详情,请点选中国央行网站:(here)

  --发稿 冉莹; 审校 张喜良

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