《即时观点10》食品因素推动中国3月CPI反弹至3.6%,低点或在年中附近出现

路透北京4月9日电---受食品价格涨势推动,中国3月居民消费价格指数(CPI)同比增幅反弹至3.6%.但分析师认为这仅是暂时现象,物价总体回落趋势未变,低点或在年中附近出现.

未来货币政策放松预计仍将审慎,"多看少动"将是主要特征.

中国国家统计局今日并公布,3月CPI环比上涨0.2%.当月食品价格同比上涨7.5%,高于上月的涨幅6.2%.

中国2月CPI同比上涨3.2%,为自2010年6月来最低位;环比则下降0.1%.

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主要数据:

--3月CPI同比上涨3.6%(路透调查中值为上涨3.3%),2月为升3.2%

--3月PPI同比下降0.3%(路透调查中值为下降0.2%),2月为持平

--3月CPI环比上涨0.2%,PPI环比上涨0.3%

--3月CPI中的食品价格同比上涨7.5%

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以下为市场人士的评论:

--澳新银行驻上海经济学家 ZHOU HAO:

通胀数据并非完全令人意外.目前我们对通胀主要关注两点,一是资源和水电价改革,二是下一轮价格上涨.通胀压力尚未显示大幅趋缓的迹象,所以货币政策只会逐步地放松.预计4-5月CPI可能会保持在3.8%-4%之间.

--东海证券 宏观经济研究组:

3月CPI如期反弹,CPI及食品类CPI环比均值均为0.2%,分别高于-0.6%和-0.7%的历史均值;反弹主要由蔬菜价格大幅上涨推动,但此动力料难持续.相比短期的蔬菜价格,长期通胀风险更值得关注.长期风险来自于玉米大豆价格连续上涨,并且近期巴西大豆减产,幅度超出美国农业部(USDA)预期;这些都可能推高饲料价格并最终影响肉禽类农产品供应.

总体而言,菜价上涨不改通胀回落趋势,但玉米大豆价格上涨料带来长期通胀隐忧.

--新加坡华侨银行经济学家 谢东明:

尽管3月食品价格温和趋缓,但CPI则环比增长0.2%.通胀高于预期很可能是油价上涨的结果.不过我们预计,CPI将在今年二季度逐步回落,降至2.9%-3.5%区间.在这一舒适区域,若有需要,中国将可进一步出台货币刺激政策.

尽管如此,我们预计降息的可能性仍然很低,因我们相信今年的财政政策将会扮演更为重要的角色.

--渣打银行分析师 李炜:

猪肉价格已有一定下滑,因此我们认为这(CPI涨幅)只是短期的反弹,整体趋势仍是下行.北方3月天气相对较冷,这可能是食品价格高于预期的部分原因.

短期而言,鉴于整体经济形势趋缓,我们仍预计监管层会继续放松政策.

由于总体需求低迷,油价上涨不足以推高PPI.中国首先需要进一步放松货币政策,然后再展开油价改革,预计今年年内有望进行油价改革.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

受翘尾反弹、鲜蔬价格上涨及原油价格上调等多种因素综合影响,3月CPI上涨略超市场预期,食品及非食品环比均上涨0.2个百分点,其中鲜菜价格上涨20.5%,车用燃料及配件上涨7.6%.

尽管3月份CPI反弹略超市场预期,但从3月下旬以来,随天气转暖,鲜菜价格已逐步回落,食品占比较大的肉类价格由于供给稳定,稳中趋降,对于后期CPI稳定提供有力条件.但能源、资源价格改革的推进、海外原油为代表的大宗商品价格波动对国内CPI仍会带来一定冲击.综合判断，随着未来几个月翘尾逐步回落,天气逐步转暖,食品价格对CPI的拉动会有所减弱,预计未来几个月CPI同比增幅会有所回落.

从PPI情况看,随着库存消化压力逐步减弱,主要工业品出厂价格环比开始回升,但受翘尾因素影响,预计PPI同比负增长将持续整个二季度.

--国开证券宏观经济分析师杜征征

CPI比之前预期略高,基本上是食品价格的反弹,食品价格主要是蔬菜价格反弹,肉类价格连续数周都在下跌,食品价格上涨幅度趋缓,但后期不确定因素较大:粮食是否能增产,包括汽油价格上调后期对CPI推动作用,国际上不确定因素都会对CPI产生影响.我们预计二季度CPI会在3-3.5%之间,预计7月可能是年内低点至2.6-2.7%,但存不确定因素.全年料在3.5%左右.

PPI还是受去年基数较高影响,目前来看,大宗商品价格有所回升,料未来PPI亦会有所回升.

二季度法定存款准备金可能会下调一次,但利率料不会动,但不排除年内不对称降息一次.

--东北证券策略分析师 杜长春

CPI同比3.6%的涨幅,明显超出市场预期的3.3%水平,物价上涨受到食品价格的上涨带动.从物价走势看,反复性较大,长期看劳动力成本的上升因素持续存在,此外,国际油价仍处于高位,而且国内水、电、燃气等公用事业都存在上调价格的预期,因此,物价的压力仍然存在.不过中期来看,受翘尾因素加季节因素驱动,年中低点应该能降到3%附近.

由于物价的因素,导致了市场之前预期的存款准备金率下调以及货币投放的力度都受到影响,政策预调微调的不确定性加大.在当前物价高位、经济回落的组合不利于市场持续走强.

--交通银行发展研究部分析师 陆志明:

基本符合我们之前的预期,物价压力重新回升,不过应该是短期性的,应该不会改变之前周期下降的趋势.物价压力的低点可能在年中出现.

PPI也是和预期基本一致,保持小幅负增长的态势,未来将继续下探.

我们预计二季度下调存款准备金率1-2次,降息的可能性非常小.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

今年谨防通胀到通缩的转换,看来当前正处于这个转换期.当前工业品价格已通缩,消费品受食品项目等短期类商品供应的影响,3月份虽有较大幅度反弹,但随着天气转暖,食品价格下降趋势也较明显,未来或也将大幅下降.

随着价格压力消除,一些长期被压制的涨价因素会重新体现,如资源要素价格会加速推进,垄断了中国食用油市场的企业也会借机脱离管制采取提价行为.

预计4月CPI会再度回落到3.2%附近,全年走势呈现两头高中间低的态势,下半年或有个别月份突破4%,但全年整体控制在4%内问题不大.

--中信建投宏观经济分析师 胡艳妮:

CPI比预期略高,主要还是受食品因素拉动,一季度同比上涨3.8%,二季度预计3.5-3.6%之间,预计二季度回落趋势不变,但空间很有限.

PPI同比下降0.3%,与预期一致,主要是去年同比数据太高,环比来看今年属正常年份,预计全年PPI在2%左右.

料二季度货币政策仍会谨慎,料不会有大动作,仅会微调,利率下调可能性不大,更无可能加息.

--华融证券策略分析师 肖波:

CPI超预期回升主要受季节性因素影响,食品价格上涨,以及上月水电集中价改对CPI都有推动作用.

预计下月随着农产品供给逐步的恢复,加之翘尾因素拉低CPI价格,CPI增幅可能有所回落,在3.4-3.6%之间.

PPI环比回升说明目前央行货币政策松动对工业企业需求有一定提振作用,但力度还不够,下月PPI还会处于较低水平.仍应加大政策放松力度,以利于需求的进一步回升.预计4月会下调存款准备金率一次.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

CPI符合预期,我们根据农业部农产品批发价格测算的3月CPI接近3.7%,实际数据得到了验证,这也证明除了翘尾因素外,农产品和食品价格的反弹是导致本月数据反弹的主要原因.但CPI后续回落趋势应没有改变.

PPI亦符合预期.由于购进价格指数已经连续上升,我们估计二季度末PPI将转正,而PPI底部的确立将是本轮库存周期主动去库存结束的重要参考指标.