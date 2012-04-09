〔中国数据〕CPI短暂反弹但不改整体回落趋势,政策放松"多看少动"(更新版)

(新增数据细节和分析师评论)

* 3月CPI同比涨幅3.6%,高于预期和上月

* 蔬菜价格成短期拉动物价的主因

* PPI同比下降0.3%,环比上涨0.3%

* 物价回落趋势不改,政策观望中微调

路透北京4月9日电---食品价格上涨,推动中国3月CPI同比涨幅反弹至3.6%,脱离上月触及的20个月低点.但这料是短暂现象,整体物价回落趋势并未改变.

分析师预计,CPI低点或在年中附近出现.而宏观政策放松仍将审慎进行,"多看少动"将是主要特征.

"农产品和食品价格的反弹是导致本月数据反弹的主要原因.但CPI后续回落趋势应没有改变,"浙商证券宏观经济分析师郭磊称.

交通银行发展研究部分析师陆志明也表示,物价压力重新回升,不过应该是短期性的,不会改变之前周期下降的趋势.物价压力的低点可能在年中出现.

国家统计局稍早公布,3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅3.6%,高于路透调查中值的3.3%.而2月CPI同比上涨3.2%,为自2010年6月来最低位.

当月食品价格同比则上涨7.5%,影响CPI总水平同比上涨约2.39个百分点;其中鲜菜价格涨幅高达20.5%,涨幅居前.上月分别上升仅仅6.2%和6.5%.

3月CPI环比为上涨0.2%,其中食品价格和非食品价格环比涨幅均为0.2%.

郭磊预计,政策仍将维持审慎放松的趋势,估计多看少动将是近年宏观经济政策的主要特征.

"我们维持前期看法,即二季度将有一次存准调整,同时可能有外贸、税收等领域的积极政策,但货币政策整体仍将是维持目前的中性偏宽而不会有过于宽松的举动,"他说.

新加坡华侨银行经济学家谢东明预计,中国央行降息的可能性仍然很低,相信今年的财政政策将会扮演更为重要的角色.

统计局数据并显示,3月中国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅0.3%,基本符合预期;环比上涨0.3%.上月同比为持平,环比上涨0.1%.

国务院总理温家宝上周调研时强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.[ID:nSB1471076]

中国政府已将今年国内生产总值(GDP)增长目标主动调降至7.5%,居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在4%左右.路透最新调查显示,今年一季度GDP同比增速料回落至8.3%.[ID:nSB1474942]

中国定于本周五(13日)公布一季度宏观经济数据.(完)