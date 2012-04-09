〔中国票据市场〕转贴利率略跌,通胀数据反弹不扰政策向宽预期

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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路透上海4月9日电---中国票据市场转贴利率周一略跌.3月居民消费价格指数反弹,但分析人士普遍认为,物价回落之势不改,政策宽松预期不减.短期内降息概率很小,却不排除4月调降存款准备金率的可能性.同时,即将公布的信贷数据成为关注焦点.
华北一银行交易员指出,短期内降息的必要性有限.但从近日热议的银行利润高企角度看,若确实存在非对称降息的必要,银行仍有较强的承受力.存准率方面,由于4月将迎来企业缴税的高峰期,资金面可能出现季节性紧绷,下调存准率依然可期.
此外,他指出,月初银行信贷额度仍显宽松,亦助推票据市场报价的小幅回落.
3月CPI同比增幅反弹至3.6%.但分析师认为这仅是暂时现象.随着CPI同比涨幅在年中走低,央行有望于二季度下调存款准备金率,而降息的可能性则非常小.[ID:nSB1476624]
"月底转贴(月息)在4.8-4.9%,现在4.4-4.5%,报价略有下移."华东一银行交易员称.
据中国证券时报上周六报导,受季末因素推动,中国3月四大行新增人民币贷款接近3,000亿元人民币.以此推算,3月全部新增贷款可能超过9,000亿元.[ID:nSB1476082]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 5.9515/5.6472 6.1777/5.8975 7.2338/6.8056
上日 5.9515/5.6530 6.1777/5.9035 7.1772/6.7686
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变动 0.00bp/-0.58bp 0.00bp/-0.60bp +5.66bp/+3.70bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价略涨**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1355%,较上日5.1250%略涨.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1171/3.0561 3.2763/3.2213
上日 3.1344/3.0684 3.2696/3.2156
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7