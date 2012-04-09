〔中国票据市场〕转贴利率略跌,通胀数据反弹不扰政策向宽预期

路透上海4月9日电---中国票据市场转贴利率周一略跌.3月居民消费价格指数反弹,但分析人士普遍认为,物价回落之势不改,政策宽松预期不减.短期内降息概率很小,却不排除4月调降存款准备金率的可能性.同时,即将公布的信贷数据成为关注焦点.

华北一银行交易员指出,短期内降息的必要性有限.但从近日热议的银行利润高企角度看,若确实存在非对称降息的必要,银行仍有较强的承受力.存准率方面,由于4月将迎来企业缴税的高峰期,资金面可能出现季节性紧绷,下调存准率依然可期.

此外,他指出,月初银行信贷额度仍显宽松,亦助推票据市场报价的小幅回落.

3月CPI同比增幅反弹至3.6%.但分析师认为这仅是暂时现象.随着CPI同比涨幅在年中走低,央行有望于二季度下调存款准备金率,而降息的可能性则非常小.[ID:nSB1476624]

"月底转贴(月息)在4.8-4.9%,现在4.4-4.5%,报价略有下移."华东一银行交易员称.

据中国证券时报上周六报导,受季末因素推动,中国3月四大行新增人民币贷款接近3,000亿元人民币.以此推算,3月全部新增贷款可能超过9,000亿元.[ID:nSB1476082]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

--------------------------------------------------------

今日 5.9515/5.6472 6.1777/5.8975 7.2338/6.8056

上日 5.9515/5.6530 6.1777/5.9035 7.1772/6.7686

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变动 0.00bp/-0.58bp 0.00bp/-0.60bp +5.66bp/+3.70bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略涨**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1355%,较上日5.1250%略涨.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

----------------------------------

今日 3.1171/3.0561 3.2763/3.2213

上日 3.1344/3.0684 3.2696/3.2156

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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