《即时观点8》中国3月新增信贷突破万亿远超预期,货币政策料稳中趋松

路透上海4月12日电---中国央行周四公布的3月新增人民币贷款突破万亿大关,且远超市场预期,显示银行努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图.当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增幅亦高于预期.

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主要数据:

--3月末广义货币供应量(M2)同比增长13.4%(路透调查中值为12.9%),2月末为13.0%

--3月新增人民币贷款10,100亿元(路透调查中值为8,000亿元),2月为7,107亿元

--3月末人民币贷款余额57.25万亿元,同比增长15.7%(路透调查中值为15.4%),2月末为15.2%

--3月末外汇储备余额为33,050亿美元(路透调查中值为32,050亿美元),去年12月末为31,811亿美元

--一季度社会融资规模为3.88万亿元,比上年同期少3,487亿元.

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以下为市场人士的评论:

--平安证券固定收益部研究主管 石磊:

整体上信贷增量比较大,但里面有很多问题,主要是这次增加的住户贷款很多,而且主要是短期的,推算下来3月增加了1,800亿元,前两个月在300亿左右,这可能要打一个问号,企业贷款短期化,长期贷款还是比较疲弱,所以整个贷款结构短期化,表明整体需求还是不太好.

存款增加多比较正常,因为是季末,银行为了冲存款指标,各种各样的资金都会进来.

一季度外汇储备增加不少,可能表明3月的外汇占款有一定的增量,资本流出的压力有明显缓解.

由于3月信贷增量比较高,这个月下调存准率的可能性不大,但二季度应该还会有一次下调机会.

--第一创业证券研究所执行所长 王皓宇:

3月新增信贷的数据很好,超过市场预期,信贷需求在复苏.

分项看,当期短期信贷需求更多,中长期偏少.但是无需对短期贷款偏多有疑虑,中长期信贷能看到需求.

一方面,美国经济会逐步走强,我们的外贸需求在恢复;另外,国内房地产部门也在恢复;还有就是地方融资平台的续建工程资金需求;以上因素,都会保证实体经济的复苏态势.我们判断,一季度已经是中国经济的底.贷款需求的恢复,首先是短期,然后就会是中长期.

未来M2增速可能还会有阶段性波动,但应该还是会往上走.

现在的政策面是比较宽松的.未来宽松的基调不会变,以支持经济的复苏.现在看来,尚无需加大放松的力度.

--光大银行宏观分析师 盛宏清博士:

新增信贷有点超预期,显示政府部门有意通过信贷的投放促进经济增长.但经济仍不是很活跃,3月份的M1同比仅仅增4.4%.

而且,企业长期贷款仍不乐观;一季度,非金融企业及其他部门贷款增加1.95万亿元,但其中短期贷款增加1.05万亿元,占比约53%;中长期贷款仅增加5,906亿元,票据融资增加2,575亿元.

--澳新银行中国经济师 周浩:

新增贷款数量虽然有点多,但应该说也不算太出人意料,今年一月份和二月份新增贷款不多,三月份反弹一下是正常的,从另一方面也说明,微观经济体对资金还是存在相当可观的需求,实际经济的增长情况没有社会担忧的那么糟糕.

另外,近期的资金面有些偏紧,考虑到4月份央行公开市场到期量比较大,短期还是没有下调存款准备金率的必要,但随着5、6月份公开市场到期量的减少,央行调降存准率的可能性也在增加,我们预计今年第二次调降存准率的时点可能会在二季度末期.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

3月份新增贷款增长比较快,这与政策的预调微调有关系,两会后投资有所反弹,贷款所以也配合着形成了一个增长态势.

但是新增贷款的猛增不具有可持续性,4月份贷款可能呈现增速回落的态势.预计二季度月度新增贷款水平在7,000亿-8,000亿,下半年,单月平均在6,000亿左右.

--瑞银证券中国首席经济学家 汪涛:

最新3月份货币信贷等金融数据表明,中国经济形势并没有此前市场预期的那么悲观.

当月贷款达到超预期的新增1.01万亿元,这在于监管部门对房地产开发商和地方融资平台的信贷政策放松带来刺激,此前市场对民营企业等引发的信贷需求放缓过于悲观.

当月存款增加近3万亿元,其原因在于银行机构基于季末考核因素将部分理财表外资金转为表内,带来存款大量增加;而市场及民间利率下降,也令部分资金回流银行体系.

中国经济虽在放缓,但不用悲观,今年二季度信贷有望新增2.4万亿元,全年新增至少8万亿元.因此,中国央行没有必要采取降息举措来刺激经济,而准备金率是否下调,要看外汇占款情况.

--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:

3月新增信贷增长高于市场普遍预期,反映出前段时间市场过分悲观,虽然今年1-2月贷款数据低于去年同期,但有许多迹象表明,中国总体经济还是不错的,经济不会硬着陆.贷款高对未来经济增长和提振市场信心是利好.

M2(增幅)单月上涨0.4个百分点,还是挺大,对实体经济不用太多忧虑.随着政策稳中趋松,出口增长还算不错,外部环境有所改善,料一季度经济增长是全年低点,二季度会略好.今年的经济不会差到哪里去,不用过于悲观.

一季度社会融资总量3.88万亿,比去年一季度的4.19万亿略有降低,全年料14万亿左右.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

3月信贷数据超预期,是国家政策预调微调的一个表现.从目前状况来看,经济下滑的压力是非常大的.要保证经济软着陆,有必要在信贷方面有所调整,以支持经济发展,支持国家开工项目资金需要.

正是在大家都绝望的时候,出来的超预期的信贷情况,这与两会之后政府项目放行有点关系.

尽管说3月单月新增贷款超预期,但是从一季度情况来看,2.4万亿也比较符合全年8万亿,一季度占30%的目标,基本上也体现了稳中求进的效果.预计二季度单月月度平均不会低于8,000亿.

政策方面,今年通胀不是问题,增长是考虑核心所在.接下来需要密切关注内需和地产销售的变化.降息降准都是后备政策.假如政府项目开工之后能够带动经济回升,政策就会向后移.假如经济还是稳定不了,就有必要采取进一步政策.在经济不确定的背景下,我们要多关注风险,多备足预案才能够真正实现经济软着陆.

--民生银行金融市场部首席经济学家 李志强:

新增贷款这个数比较高,结构还看不到,不过近期确实银行放贷的力度有所增加,这个是能感觉到的,特别是房地产的贷款,可能跟这个关系比较大;需求端有一些好转,之前有一些融资需求是通过体系外的方式来满足的,近来这部分融资量有所减少,再加上银行的流动性相对比较宽裕,导致信贷投放增加.

外汇储备增量也比较多,给人感觉还是比较乐观的,海外资本比较看好中国,相比去年四季度,预期明显好转,没有明显的资本外流迹象.

虽然3月新增信贷明显增加,但从目前银行体系情况以及政策环境看,信贷增速持续反弹的可能性较小.

应该从这个数据来看,近期没有必要调低准备金了,之前央行下调存准主要是为了对冲资本外流和促进银行放贷,现在看这两方面都缓和了.

--南京银行金融市场部研究员 张兰: