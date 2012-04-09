《交易视点》二季度中国政策放松或有空间,债市收益率有望下行--中金

路透上海4月9日电---中国国际金融公司最新发布的利率交易策略月报指出，美元在二季度走强是大概率事件，大宗商品价格面临回调的压力，有望为中国国内政策的进一步放松打开空间，收益率曲线将延续陡峭化下移的特征。

**数据前瞻**

我们认为二季度通胀同比继续回落，经济增长环比有所改善但力度不大，同比仍处于下降通道中，基本面总体对债市仍是有利的。

CPI同比涨幅在4-5月份将小幅回落至3%附近，6月份会由于翘尾因素的影响大幅下降至

2-2.5%之间，PPI环比小幅为正但同比受高基数影响将保持在-0.5-0%之间。

PMI的回升难以持续，在5-6月将重新回落，工业增加值同比维持在10-11%的低位，出口和消费的改善程度有低于预期的风险，投资中基建投资有望反弹，但房地产销售的回暖难以持续，房地产投资将带动投资整体增速重新下降，GDP在二季度的环比会略高于一季度，单季同比将继续回落至8%附近；贷款增量二季度将和一季度差不多，货币增速维持在低位。

**政策观察**

二季度货币政策较一季度会更加积极，如果国际大宗商品价格在二季度出现明显下跌，那么放松的力度会加大。

首先需要继续下调法定存款准备金比率，无论从信贷供给还是信贷需求来看，货币市场利率水平的进一步回落都是信贷恢复的必要条件。

其次，考虑到企业的利润增速已为负以及财务费用的大幅上升，二季度存在非对称降息的可能性。流动性和供需状况4月份财政存款将迎来年内的第一个缴纳高峰，加上今年外汇占款增量出现中枢下移，资金面容易出现季节性的趋紧，但我们认为央行有望通过公开市场的大量到期以及法定比率的下调来缓解资金面紧张的状况。

在不下调法定比率的情况下，7天回购利率月均值将回升至3.5%附近；在下调法定比率的情况下，7天回购利率月均值有望回落至3%。

**市场展望和投资建议**

决定4月债市的关键因素有三个：一是法定比率能否继续下调，带动回购利率中枢进一步下移；二是海外市场避险情绪是否会重新增强，美元回升带动大宗商品价格出现调整；三是银行信贷增量能否延续3月份反弹的势头。

我们认为美元在二季度走强是大概率事件，大宗商品价格面临回调的压力，有望为国内政策的进一步放松打开空间。收益率曲线将延续陡峭化下移的特征，3-5年期政策性银行债是最佳的交易品种，建议交易型投资者增持。

互换交易中，收取固定利率头寸可以部分平仓，继续保持5-1增陡交易头寸和5年期Shibor 和Repo互换利差扩大的基差交易头寸。(完)

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