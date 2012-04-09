〔中国公开市场〕一级交易商仅申报正回购需求,央票继续缺席--业内人士

* 一级交易商仅允许申报28天和91天正回购需求

* 本周央行或继续缺席

* 财政存款上缴高峰来临,资金偏紧

* 目前还看不到央票恢复发行迹象

路透上海4月9日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日仅申报28天期和91天期两个期限的正回购需求,三个月期和一年期央票继续缺席.交易员指出,4月份财政存款上缴高峰来临,流动性偏紧,机构对央票需求有限,其继续停发在情理之中,目前还看不到恢复的迹象,但其何时恢复,以及收益率如何定位具有重要的指标意义.

"4月份资金集中上缴财政存款,资金相对来说有点紧张,大家对央票需求有限."华东一银行交易员指出.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发,正回购成为近期操作主角.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.

上述交易员表示,4月份是传统的财政存款上缴高峰期,流动性可能维持相对偏紧的状态,即使公开市场到期量增加,央行通过适当规模的正回购操作,基本可以避免资金过剩情况的出现.

上周恰逢清明假期(4/2-4/4),而市场流动性也略微偏紧,央行当周正回购操作减力,仅进行了50亿元91天期品种,单周净投放250亿元人民币,正回购中标利率继续持平于3.14%.

**央票短期内恢复发行可能性偏弱**

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.三个月期品种最后发行日期在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.

上海一银行交易员表示,"现在央票怎么什么时候恢复,收益率怎么定价,对整个市场的指导意义重大."

他并表示,由于央票停发时日已久,其何时恢复发行,以及如何对收益率定位对市场指标意义明显,目前在一二级市场利差倒挂的情况下,推测恢复发行收益率下行可能性较大,这将引发市场新一轮货币政策放松预期,而考虑到目前通胀压力没有完全解除,这并不利于货币政策对通胀的控制,因此央行对央票重启将异常慎重,短期内还看不到重启的迹象.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期和三个月期品种最新收益率报在3.3297%和3.2504%.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,当周基本不太可能进行该项操作.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

央行公开市场已经连续两周净投放,其中上周为250亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 1,250

正回购到期 660

==================================== (完)