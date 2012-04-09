〔新闻稿〕中国3月CPI同比上涨3.6%,环比上涨0.2%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周一公布的2012年3月份居民消费价格变动情况新闻稿全文)

2012年3月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.6%。其中，城市上涨3.6%，农村上涨3.6%；食品价格上涨7.5%，非食品价格上涨1.8%；消费品价格上涨4.4%，服务项目价格上涨1.5%。一季度，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨3.8%。

3月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.1%；食品价格上涨0.2%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.3%，服务项目价格持平。

一、各类商品价格同比变动情况

3月份，食品价格同比上涨7.5%，影响居民消费价格总水平同比上涨约2.39个百分点。其中，粮食价格上涨4.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点；肉禽及其制品价格上涨11.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.78个百分点（猪肉价格上涨11.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.35个百分点）；鲜菜价格上涨20.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.64个百分点；水产品价格上涨11.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.27个百分点；油脂价格上涨5.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；鲜果价格下降6.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.14个百分点；蛋价格下降5.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点。

烟酒及用品价格同比上涨3.6%。其中，酒类价格上涨8.3%，烟草价格上涨0.4%。

衣着价格同比上涨3.8%。其中，服装价格上涨4.0%，鞋类价格上涨3.0%。

家庭设备用品及维修服务价格同比上涨2.2%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨8.9%，耐用消费品价格上涨0.6%。

医疗保健和个人用品价格同比上涨2.5%。其中，中药材及中成药价格上涨8.5%，医疗器具及用品价格上涨4.4%，医疗保健服务价格上涨0.5%，西药价格下降0.1%。

交通和通信价格同比上涨0.3%。其中，车用燃料及零配件价格上涨7.6%，车辆使用及维修价格上涨4.3%，市区公共交通费价格上涨1.7%，城市间交通费价格上涨1.6%，通信工具价格下降13.2%，交通工具价格下降0.5%。

娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨0.1%。其中，文娱用耐用消费品及服务价格下降6.0%，旅游价格上涨1.2%，文娱费价格上涨2.0%，教育价格上涨1.2%。

居住价格同比上涨2.0%。其中，住房租金价格上涨2.1%，建房及装修材料价格上涨2.0%，水、电、燃料价格上涨2.6%。

据测算，在3月份3.6%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为1.9个百分点，新涨价因素约为1.7个百分点。

二、各类商品价格环比变动情况

3月份，食品价格环比上涨0.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.07个百分点。其中，鲜菜价格环比上涨6.1%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.21个百分点；水产品价格环比上涨1.3%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.03个百分点；粮食价格环比上涨0.2%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.01个百分点；肉禽及其制品价格环比下降2.5%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.19个百分点（猪肉价格环比下降4.8%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.17个百分点）；蛋价格环比下降2.0%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.02个百分点；鲜果价格环比下降0.8%，影响居民消费价格总水平环比下降约0.02个百分点。

3月份，非食品价格环比上涨0.2%。其中，居住价格环比上涨0.4%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.08个百分点。烟酒及用品、衣着、医疗保健和个人用品、交通和通信价格环比分别上涨0.2%、0.4%、0.1%和0.2%，娱乐教育文化用品及服务价格环比下降0.1%，家庭设备用品及维修服务价格环比持平。(完)