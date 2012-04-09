《中国经济焦点》3月CPI短暂反弹无碍通胀下行趋势,宏观政策仍审慎放松

*3月CPI同比涨幅略超预期

*PPI同比负增长令市场呼唤货币政策继续放松

*一些长期受压的资源要素涨价因素可能强化

*宏观政策或"多看少动",审慎前行

作者 谢衡

路透北京4月9日电---中国3月物价涨幅意外反弹,可能只是让通胀下降周期更平缓一些.随着居民消费价格指数(CPI)同比涨幅在年中走低,央行有望于二季度下调存款准备金率,而降息的可能性则非常小.

国家统计局周一公布,3月CPI同比上涨3.6%,高于路透调查中值的3.3%;环比上涨0.2%,亦高于调查中值的0.0%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅0.3%,环比上涨0.3%.

"我们预计CPI将在今年二季度逐步回落,落于2.9%-3.5%区间.在这一舒适区域,若有需要,中国将可进一步出台货币刺激政策.尽管如此,我们预计降息的可能性则很低."新加坡华侨银行经济学家谢东明说.

中国一季度CPI同比涨幅为3.8%,低于政府设定的全年通胀控制目标4%.

上海证券宏观分析师胡月晓表示,今年应谨防通胀到通缩的转换,而当前正处于这个转换期.目前工业品价格已通缩,消费品受食品项目等短期类商品供应的影响,3月份虽有较大幅度反弹,但随着天气转暖,食品价格下降趋势也较明显,未来或也将大幅下降.

国家统计局将于周五发布一季度国民经济运行情况.国家发改委副主任张晓强此前透露,一季度中国GDP增长约8.4%.[ID:nSH0101313]

数据公布后,中国股市沪综指.SSEC下跌近1%,之后缩窄跌幅,早盘收报2,301点,跌幅0.2%.债市现券买盘收益率有所上行.

欲浏览3月CPI数据图表,请点选r.reuters.com/huk57s 欲览数据详情,请点选[ID:nEAP30294C]

**CPI后续回落趋势不改**

以"向钱葱"为代表的蔬菜价格大幅上涨,是导致3月物价压力反弹最重要的短期因素.分析师相信,随天气转暖,鲜菜价格已逐步回落,食品占比较大的肉类价格由于供给稳定,稳中趋降,对于后期CPI稳定提供有力条件.

而能源、资源价格改革的推进,海外原油为代表的大宗商品价格波动,对国内CPI仍会带来一定冲击.不过从中期看,受翘尾因素加季节因素驱动,CPI涨幅的年中低点应能降到3%附近.

"我们根据农业部农产品批发价格测算的3月CPI接近3.7%,实际数据得到了验证,这也证明除了翘尾因素外,农产品和食品价格的反弹是导致本月数据反弹的主要原因.但CPI后续回落趋势应没有改变."浙商证券宏观经济分析师郭磊说.

数据显示,3月食品价格上涨7.5%,非食品价格上涨1.8%.一季度CPI累计同比上涨3.8%.

近期大葱价格领涨,"向前葱"的价格在年后短短一个月内涨逾六成.而今年大葱价格上涨亦非个案,人民网稍早报导指出,进入3月份以来,以蔬菜为代表的食品价格"涨声四起",春节后蔬菜整体价格并没有如往年般下降,反而有一些品种大涨.

不过分析师认为,随着今年货币因素明显减弱,且猪肉价格亦处于回落周期中,其他主要农产品受季节因素涨价难以持久,因此今年农产品价格对CPI的拉动或不会太明显.

胡月晓认为,随着价格压力消除,一些长期被压制的涨价因素会重新体现,如资源要素价格会加速推进,垄断了中国食用油市场的企业也会借机脱离管制采取提价行为.

中国发改委3月宣布上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.

中国国务院此前明确落实《政府工作报告》重点工作部门分工,其中国家发改委、财政部和交通运输部等部门将负责"搞好价格调控,防止物价反弹"工作.[ID:nSB1457270]

**宏观政策审慎放松**

3月CPI的小幅反弹,或令中国央行在货币政策上保持谨慎.不过PPI同比下降,则让分析师寄望宏观政策将进一步预调微调.

郭磊预计,政策仍将维持审慎放松的趋势,估计多看少动将是近年宏观经济政策的主要特征.

"我们维持前期看法,即二季度将有一次存准调整,同时可能有外贸、税收等领域的积极政策,但货币政策整体仍将是维持目前的中性偏宽而不会有过于宽松的举动,"他说.

中国国务院总理温家宝此前强调,当前中国一些主要经济指标虽然有所回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调.[ID:nSB1470246]

华融证券策略分析师肖波认为,3月PPI环比回升说明目前央行货币政策松动对工业企业需求有一定提振作用,但力度还不够,下月PPI还会处于较低水平.仍应加大政策放松力度,以利于需求的进一步回升.预计4月会下调存款准备金率一次.

中国央行此前于2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.[ID:nSB1398558]

此次由紧逐步放松的政策拐点出现在去年底,中国去年为抑通胀曾连续六次上调存准率,并连续加息.但下半年一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.

中国人民银行行长周小川此前称,中国在运用政策工具时必须考虑全球流动性,将综合使用政策组合以控制通胀并使经济软着陆.[ID:nSH0101213](完)