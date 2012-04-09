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货币新闻 | 2012年 4月 9日 星期一 14:09 BJT

〔中国债市〕山东海龙发布短融兑付公告,表明其短融有望按期兑付

路透上海4月9日电---倍受中国债市投资者关注的山东海龙(000677.SZ)短融CN1181180=CFXS信用风险事件有了最新进展.山东海龙周一发布短期融资券兑付公告,表明其短融有望如期兑付.

山东海龙去年4月在银行间债市发行的4亿元一年期短融,将于今年4月15日到期,由恒丰银行主承,票面利率5.80%.

联合资信评估公司此前发布跟踪评级报告,半年内第三度调降山东海龙评级.因经营及财务状况进一步恶化,其主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"的债项信用等级由"B"下调至"C",以此来反映其还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.这也是"福禧事件"后,中国债市时隔六年再现C级信用债.(完)

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--发稿 边竞; 审校 张喜良

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