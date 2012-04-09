日韩经济指标预测--4月10日-4月17日****

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
路透4月10日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月9日当周----------------------------------
4月10日(二)
0330 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%
2350 日本机械订单(较前月) 2月 -0.8% +3.4%
(较上年同期) +3.1% +5.7%
4月11日(三)
2300 韩国失业率 3月 -- 3.7%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,624
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,321
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +0.3% +0.6%
4月12日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +9.1%
4月13日(五)
0100 韩国央行利率决定 4月 -- 3.25%
--------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月15日(日)
0300 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 +0.7% -1.4%
进口(较上年同期) +2.4% -1.2%
贸易收支(亿美元) -- 顺差23.3
2100 韩国出口物价 -- +2.1%
进口物价 3月 -- +5.2%
4月16日(一)
无重要数据公布
4月17日(二)
0430 日本工业生产(较前月) 2月修正值 -- -1.2%
产能利用率指数(较前月) -- +3.4%
0500 日本消费者信心指数 3月 -- 39.5
(完)
--编译 郑茵;审校 张明钧
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透4月6日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月2日当周----------------------------------
4月5日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028
4月6日(五)
0500 日本领先指标 2月 -- +1.1
同时指标 -- -0.5
--------------------------------4月9日当周----------------------------------
4月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.5%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 -- 赤字4,373
4月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 45.9
4月10日(二)
0330 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%
2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- +3.4%
(较上年同期) -- +5.7%
4月11日(三)
2300 韩国失业率 3月 -- 3.7%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.6%
4月12日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +9.1%
4月13日(五)
0100 韩国央行利率决议 4月 -- 3.25%
(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日 下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/24 5,290.3 3,764.2 9,054.5 -2.7 3,253.43 2/23 5,293.6 3,763.6 9,057.2 30.9 3,251.38 2/22 5,273.2 3,753.1