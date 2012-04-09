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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 06:28 BJT

****日韩经济指标预测--4月10日-4月17日****

路透4月10日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月9日当周----------------------------------

4月10日(二)

0330 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%

2350 日本机械订单(较前月) 2月 -0.8% +3.4%

(较上年同期) +3.1% +5.7%

4月11日(三)

2300 韩国失业率 3月 -- 3.7%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,624

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,321

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +0.3% +0.6%

4月12日(四)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +9.1%

4月13日(五)

0100 韩国央行利率决定 4月 -- 3.25%

--------------------------------4月16日当周---------------------------------

4月15日(日)

0300 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 +0.7% -1.4%

进口(较上年同期) +2.4% -1.2%

贸易收支(亿美元) -- 顺差23.3

2100 韩国出口物价 -- +2.1%

进口物价 3月 -- +5.2%

4月16日(一)

无重要数据公布

4月17日(二)

0430 日本工业生产(较前月) 2月修正值 -- -1.2%

产能利用率指数(较前月) -- +3.4%

0500 日本消费者信心指数 3月 -- 39.5

(完)

--编译 郑茵;审校 张明钧

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

路透4月6日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月2日当周----------------------------------

4月5日(四)

2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028

4月6日(五)

0500 日本领先指标 2月 -- +1.1

同时指标 -- -0.5

--------------------------------4月9日当周----------------------------------

4月8日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +3.5%

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 -- 赤字4,373

4月9日(一)

0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 45.9

4月10日(二)

0330 日本央行利率决议 4月 -- 0.10%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 3月 -- +0.6%

2350 日本机械订单(较前月) 2月 -- +3.4%

(较上年同期) -- +5.7%

4月11日(三)

2300 韩国失业率 3月 -- 3.7%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --

外资投资日本股市(亿日圆) -- --

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.6%

4月12日(四)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +9.1%

4月13日(五)

0100 韩国央行利率决议 4月 -- 3.25%

(完)

--编译 张若琪;审校 张荻

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