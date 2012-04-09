朝鲜邀外国记者参观发射场 火箭发射准备就绪

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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(本文由路透中文网编译提供)
记者 Max Duncan/Jack Kim
路透朝鲜铁山/首尔4月9日电---朝鲜已准备好本周发射火箭，将展现其有能力发射射程可及美国大陆的导弹。
朝鲜称此次火箭搭载的是一枚气象卫星，但韩国和美国则认为其实是试射弹道导弹。虽然偏离发射轨道的机率低，但制导系统仍是其最薄弱的环节。
此次朝鲜罕见地安排外国记者参观西海卫星发射场，"银河3号"火箭将搭载卫星在此发射。
这枚高30米的三级火箭已安装在发射塔上，意味着将按计划在4月12-16日发射。
发射场负责人告诉记者："是因为最高指挥官金正恩的果敢决定，你们才获准近距离参观发射场。"
第二级助推器按计划将在菲律宾以西海域分离，专家称万一出了故障，火箭残骸可能会坠落陆地。
而倘若朝鲜成功完成三级助推器分离，则意味着其技术和导弹能力已改进，有望制造可搭载洲际核弹头的导弹。
朝鲜此次发射场在朝鲜半岛西部，火箭残骸坠落日本的风险较低。不过日本已部署拦截导弹，准备好必要时击落朝鲜火箭。
朝鲜此次发射的火箭据信设计射程超过6,700公里，有效荷载1,000千克。美国的阿拉斯加距离朝鲜约5,000公里。(完)
--编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7