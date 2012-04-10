《即时观点8》中国3月进口增速大幅低于预期,凸显内需疲软态势

路透北京4月10日电---中国海关周二公布,3月中国进出口增幅均较上月明显回落,其中进口

降幅更大,令同期实现贸易顺差53.5亿美元.

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主要数据:

--3月出口同比增长8.9%(路透调查中值为增加7.2%),上月为18.4%

--3月进口同比增长5.3%(路透调查中值为增加9.0%),上月为39.6%

--3月贸易顺差53.5亿美元(路透调查中值为逆差13亿美元),上月为逆差314.9亿美元

--1-3月贸易顺差6.7亿美元

--3月出口环比增长44.7%,进口环比增长9.8%

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以下为市场人士的评论:

--法国东方汇理银行驻香港分析师 DARIUSZ KOWALCZYK:

值得注意的是,出口同比增速从1-2月的6.8%进一步上升.尽管出口额增长可能有所放慢,但数据显示,中国可以继续依赖外需来部分弥补内需的下滑.

第一季贸易顺差接近7亿美元,远高于上年同期为逆差8亿美元,这说明贸易或为一季度国内生产总值(GDP)增长贡献力量.也暗示,人民币可能仍有些升值空间.

--澳新银行驻上海经济学家 ZHOU HAO:

贸易数据看着还行,...显示出全球经济正在复苏,虽然较为缓慢.中国一季度出现贸易顺差,而去年同期则为逆差,这显示出对GDP(国内生产总值)增长的正面贡献.我们估计,一季度GDP增长应为8.6%.我认为,市场对中国经济有点过于悲观了.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽

3月份贸易出现顺差,符合我们的预期.从季节因素来看,应该接下来的几个月会(继续)转为顺差.原因是,每年一季度特别是1月和2月,出口活动因春节因素比较弱,而进口相对比较猛,导致逆差出现.

3月的月度进口金额达到最高值,但增长率较低,总体而言并不会太悲观.我们预计今年全年的进口增长是单位数,即低于10%.如果经济刺激措施增多,政策放松较强,未来进口需求会随之增长快一点.

此外,预计近期出口情况不会有太大的改善,因为从官方PMI看,出口新订单指数的改善并不如历史同期显着.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

3月出口增速略好于预期,进口增速与预期一致.与前两个月相比,3月进出口数据受春节因素影响减弱,接近回归到全年常态水平.从3月出口具体数据看,3月当月出口环比增幅达44.93%,传统机电产品出口较1-2月显着反弹,3月当月机电产品出口约1,375亿美元,区域上看对近源区域出口恢复增长快于欧美发达经济体.

随着欧元区重点回归至实体经济增长面,外部需求在未来有望逐步趋稳,出口增速也会逐步企稳,全年10.5%出口增速可期.整个一季度顺差收官,经常项目下的顺差对外汇占款仍会有正贡献,二季度顺差形势有望略好于1季度.

--国信证券宏观经济分析师 林松立:

出口还不错,全年来看出口增速保持在10%左右是比较合理的,不会出现突降,稍低于正常水平也不必太悲观.不过当月进口低于预期,显示出内需还是在下降.从深圳、广州和珠海等地了解的情况来看,内需下降非常明显,可以说经济增速大幅下降是没有什么争议的.

即使一季度GDP增速能上8%,实际情况也可能糟糕很多.全年GDP可能呈现"L"型趋势,在三季度见底,主要原因还是投资跟不上去.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

进口的显着放缓是大大出乎意料的,特别是在3月能源和国际大宗商品价格都明显上涨的情况下,这显示了中国国内投资和消费都比较疲弱,制造业和服务业的景气程度都仍需要提高.所以从实体经济的角度看,仍需要宏观政策向宽松的预调微调.

3月出口增长超出预期,应该是与前期政策的支持有很大关系,去年四季度以来,对出口企业的贷款政策支持显着增强,对出口企业产生了积极的促进作用.3月的出口数据,也说明政府的调控达到了目的.

随着货币政策的趋于宽松,加之中国政府的内部愿望和外部环境,我们认为目前人民币的升值压力并不会因为单月的贸易顺差增多而显着增长,人民币的实际升值空间也不大.

--华融证券策略分析师 肖波:

出口同比增速虽然下滑,但环比增势强劲,说明季节性因素缓解,欧美经济状况也有所好转,出口下滑可能已经见底,预计下月同比增幅能有所回升.

进口数据不乐观,说明目前内需仍然偏弱,我个人认为,若没有相关货币和财政政策出台启动内需,未来进口仍会低迷.

--中信建投宏观经济分析师 胡艳妮:

3月出口基本在预期之内,跟大家预期的差不多,进口则弱于预期,受制于国内需求并不旺盛,未来政策上应该有所微调,信贷上料有所放松,并侧重于稳增长的措施.

料未来出口仍会保持一定的稳定性,人民币升值的速度已经有所减缓,料保出口的政策还会延续,3月贸易顺差仅53.5亿美元,对人民币升值略有影响,但已没多大压力.

短期内利率估计不动,但不排除存准下调的可能.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

3月出口增速与预期基本一致,因为春节因素消除之后有一个回落;但是进口增速是大幅低于预期,说明内需疲软态势导致进口下降,国内经济不是那么乐观.

从市场本身来讲,一方面出口景气下降,同时房地产前景有待确认,不容乐观,因此企业进口意愿比较差.

维持今年中国经济增长前低后高的判断,未来增长风险有外需的原因,但更多的将取决于内需.若内需能够实现"软着陆",中国经济就能"软着陆";若内需"硬着陆",中国经济就堪忧.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

由于这个季度同比数据会不太直观,我们比较关注量,3月出口1,600多亿美元,并没有弱于预期,亦没有明显强于预期.但进口比我们预想的情况要差.在3月工业旺季开始的月份,进口只有1,600亿,季调环比仅仅持平,明显偏弱.这背后应该是内需和工业增长的放缓所致.

我们曾把经济引擎分为基建地产系、外需系,前者面临的是投资约束和高库存,短期内已没有想象力;而后者从目前看来也没有惊喜表现,一季度经济收于与预期一致的回落.

由于外需系对后期复苏至关重要,我们猜测政策可能会有促进出口的政策出台.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

应该说3月的贸易数据比较乐观,超出市场预期,原本以为会是逆差,同时出口总值达1,600多亿美元,增速也快于进口增速,表明外需市场复苏并不如此前预期的那么悲观,外贸对中国经济的拖累也不会那么大了.

一季度数据因为有季节性因素,估计二季度中国外贸仍会保持规模的顺差,维持一个平稳态势.

--安信证券宏观分析师 尤宏业:

中国经济增速放缓,国内需求走弱,进口更加敏感,所以进口增速较慢,导致出现顺差也是可以理解的.

预计出口下半年会有所好转,上半年预计月度增速都不到10%.但是出口最坏的时候已经过去,进入二季度顺差可能还会扩大.

相对于外需,内需的下降更令人担忧.可能下降的速度和幅度会超过人们的预期.一季度数据公布后,政府可能出台一些刺激政策.

下半年随着国内经济和外部需求的共同回暖,贸易状况也会逐步好转.

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