〔中国货币市场〕主要回购利率跳水,到期资金较高或消解财政存款冲击

路透北京4月9日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一14天期以内主要品种跳水.今日有较大量的央票到期,一定程度上缓解着补缴准备金带来的影响;市场的关注点已更多转向财政存款因素,周内陆续到期的公开市场资金或部分消解上缴税款所带来的冲击.

"今天资金面情况较上周五略好,有600亿(央票)的到期,稍微缓解(资金面紧张局面),"上海一大型银行交易员称,"后面还有财政存款的冲击,不过这周到期量也接近2,000亿了."

路透统计显示,本周央行公开市场央票和正回购到期量合计为1,910亿元.

华东地区一银行资金交易员亦称,当前尚不能定论补缴准备金的冲击业已过去,但该因素的影响已经不大;财政存款是机构当前的着眼点,管理层是否出手扶助,仍需视财政存款和到期资金的角力情况,以及之后资金面恢复情形而定.

近几年统计数据显示,每年四五月份间,主要因缴税等因素,银行体系会有相当规模的资金以财政存款的形式流向央行,从而减少商业银行的流动性.

按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9363 3.2532 -31.69 3,112.11

七天CN7DRP=CFXS 3.7520 4.2296 -47.76 822.95

14天CN14DRP=CFXS 3.9835 4.3069 -32.34 76.13

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9259 3.2443 -31.84 1,098.00

七天CHICNY7D=CFXS 3.7532 4.2463 -49.31 159.08

==============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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