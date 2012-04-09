〔中国汇市〕人民币兑美元早盘小跌,市场关注明日公布的贸易数据

* 人民币兑美元即期早盘小跌

* 中间价高于上日报6.3021

* 大量购汇盘逢低买入

* 美国就业数据逊于预期,早盘美元走软

* 市场关注明日公布的贸易数据

路透上海4月9日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小跌.美国非农就业数据逊于预期,令早盘美元走软,人民币中间价随之高开.但大量购汇盘逢低买入,令盘中即期汇价略走低.

恒生银行（中国）有限公司交易主管卢敏强认为,整体来看,欧债危机所引发的避险情绪仍存在,美元兑人民币交易区间趋势上仍将上移.但明日即将公布的贸易数据或将为短期汇价走势提供方向.

"目前普遍预计贸易数据较弱,如果明天数字符合预期,美元将小幅走强,如果数字超预期,人民币(汇价)短期内可能会反弹."他称.

路透调查综合21位机构分析师预测中值显示,受今年外贸环境恶化,及内需增速放缓等因素影响,中国3月进出口同比增幅料低于上月,其中出口增速放缓至7.2%;进口增速亦大幅回落至9.0%.[ID:nSB1472872]

北京一国有大型银行交易员也指出,近期美元强势对人民币冲击力度减弱,人民币整体抗跌性增强,这说明中国经济走势对于汇价的指导意义加大.

他并称,整体人民币弹性加大,汇价区间波动已成市场共识.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3021元,上日为6.3072元;北京时间11:26,人民币兑美元即期报6.3071元,上日收盘价为6.3063元.

北京时间11:27,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3100/20元,上日尾盘报6.3120元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3320/50,上日尾盘为6.3310元.

东京汇市美元兑日圆JPY=周一亚洲盘初在电子交易系统EBS触及一个月新低.美国周五公布的就业数据较预期疲弱,令美国联邦储备理事会(FED)可能进一步宽松货币政策支持经济的臆测升温.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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