〔新债招标〕中国农发行五年债需求尚可,中标利率贴近二级市场(更新版)

(新增交易员评论和更多细节、背景)

* 农发行五年债中标利率3.89%,贴近二级市场

* 投标倍数1.88倍,需求尚可

* 通胀反弹或延迟政策放松节奏

路透上海4月9日电---中国农业发展银行周一招标的五年期固息债需求尚可,中标利率贴近二级市场水平.尽管3月通胀指标超预期反弹,令短期内政策放松预期稍有降温,不过相对宽松的资金面仍可保证该期债基本的配置需求.

交易员并指出,今年以来,投资者关注热点集中在中低评级的信用产品,利率债需求一直不温不火.若要利率产品收益率再下一个台阶,需要政策面释放出进一步的宽松信号,但通胀反弹可能延迟这一节奏.

"今年总体对利率债的需求就比较一般,因为去年(收益率)下的比较多嘛,今天这期结果还算可以吧,"西南一城商行交易员说.

业内人士稍早透露,农发行上午在银行间债市招标发行的不超过150亿元人民币五年期固息金融债,中标利率为3.89%,首场投标倍数为1.88倍.

二级市场上剩余期限约4.88年的进出口行固息债120302CN120302=CFXM,最新双边报价为3.94%/3.88%,3.90%附近有成交;中债登银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率3.8969%.

国家统计局稍早公布,3月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅3.6%,高于路透调查中值的3.3%.而2月CPI同比上涨3.2%,为自2010年6月来最低位.[ID:nSB1476310]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一14天期以内主要品种跳水.今日有较大量的央票到期,一定程度上缓解着补缴准备金带来的影响.[CN/CN]

该期债为农发行2012年第六期金融债.采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权向首场中标成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债缴款日和起息日为4月13日,4月10日至4月13日为分销期,4月19日上市.(完)