〔中国货币市场〕主要回购利率跳水,到期资金较高或消解财政存款冲击(更新版)

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京4月9日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一14天期以内主要品种跳水.今日有较大量的央票到期,一定程度上缓解着补缴准备金带来的影响;市场关注点已更多转向财政存款因素,周内陆续到期的公开市场资金或部分消解上缴税款所带来的冲击.
"今天资金面情况较上周五略好,有600亿(央票)的到期,稍微缓解(资金面紧张局面),"上海一大型银行交易员称,"后面还有财政存款的冲击,不过这周到期量也接近2,000亿了."
路透统计显示,本周央行公开市场央票和正回购到期量合计为1,910亿元.
华东地区一银行资金交易员亦称,当前尚不能定论补缴准备金的冲击业已过去,但该因素的影响已经不大;财政存款是机构当前的着眼点,管理层是否出手扶助,仍需视财政存款和到期资金的角力情况,以及之后资金面恢复情形而定.
近几年统计数据显示,每年四五月份间,主要因缴税等因素,银行体系会有相当规模的资金以财政存款的形式流向央行,从而减少商业银行的流动性.
按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9368 3.2532 -31.64 3,478.86
七天CN7DRP=CFXS 3.7532 4.2296 -47.64 856.06
14天CN14DRP=CFXS 3.9856 4.3069 -32.13 83.65
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9246 3.2443 -31.97 1,282.10
七天CHICNY7D=CFXS 3.7601 4.2463 -48.62 203.58
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.3400 2.5050 +83.50 357.58
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1500 2.8200 +33.00 76.70
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.3500 2.9000 +45.00 5.30
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9160 3.2600 -34.40 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.7600 4.2500 -49.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0000 4.2500 -25.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.9125 3.2288 -31.63 --
七天SHICNYSWD= 3.7442 4.2258 -48.16 --
三个月SHICNY3MD= 4.8659 4.876 -1.01 --
===============================================================================(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良/乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7