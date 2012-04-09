巴基斯坦雪崩被埋者生还希望渺茫

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡4月8日电---巴基斯坦与印度接壤地区附近发生雪崩，124名士兵和11名平民被埋，事故发生超过24小时后，救援队周日仍未发现生还者迹象，军方期待能有奇迹发生。
这场雪崩发生于周六早晨，造成的积雪深达25米，覆盖范围达一公里左右，吞噬了巴基斯坦驻扎在附近一处冰川的军营。
事发地点在喀拉昆仑山脉（Karakoram）锡亚琴冰川附近，此处海拔高达4,500米，是地球上自然环境最恶劣的地方之一。
一位要求匿名的军方官员对路透说：“让我们期待奇迹发生吧。”
巴基斯坦直升机和带着警犬的地面救援队分秒必争展开救援。
气象学家Mohammed Hanif在国家电视台称：“周三和周四预计（事发地）是多云天气，还会有一些积雪落下来，这会令救援行动难以继续。”
巴军方发表声明称，在雪崩中被掩埋的是隶属于北部军区第六轻型步兵营的士兵，同时还有军方的11名平民雇员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7