美国指控六名中国人参与内幕交易

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月6日电---美国政府已冻结六名中国公民和一家公司资产，指控他们在中国猪肉加工商众品集团HOGS.O私有化中参与内幕交易。

美国证券交易委员会（SEC）周五称，在众品宣布私有化计划前，这六名中国人和英属维京群岛设立的Prestige Trade Investment公司通过众品美股交易获利900多万美元。

众品董事长朱献福3月27日称，他有意以每股13.50美元的价格收购公司，美国证交会称，该价格较前一个交易日收盘价溢价46%。众品股价当日上涨21.8%。

美国证交会芝加哥地区办公室主管吉列（Merri Jo Gillette）称：“此案中的被告看似资源都很有限，但在众品公开宣布重要信息前，突然令人费解购买超过2,000万美元的众品股票。”

“美国证券交易委员会迅速采取措施，启动司法冻结程序，避免数百万计美元流出。”

美国证交会称，六名被告和Prestige Trade公司在3月14日至3月26日期间购买众品股票，数量与此前交易行为不符。（完）