美国指控六名中国人参与内幕交易

《中国重要政经日程》--2月27日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月6日电---美国政府已冻结六名中国公民和一家公司资产，指控他们在中国猪肉加工商众品集团HOGS.O私有化中参与内幕交易。
美国证券交易委员会（SEC）周五称，在众品宣布私有化计划前，这六名中国人和英属维京群岛设立的Prestige Trade Investment公司通过众品美股交易获利900多万美元。
众品董事长朱献福3月27日称，他有意以每股13.50美元的价格收购公司，美国证交会称，该价格较前一个交易日收盘价溢价46%。众品股价当日上涨21.8%。
美国证交会芝加哥地区办公室主管吉列（Merri Jo Gillette）称：“此案中的被告看似资源都很有限，但在众品公开宣布重要信息前，突然令人费解购买超过2,000万美元的众品股票。”
“美国证券交易委员会迅速采取措施，启动司法冻结程序，避免数百万计美元流出。”
美国证交会称，六名被告和Prestige Trade公司在3月14日至3月26日期间购买众品股票，数量与此前交易行为不符。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
=============================今日重要政经日程==========================
路透北京2月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7